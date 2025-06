Levoča 13. júna (TASR) - Levočskí poslanci žiadajú návrat busty Cecílie Gonzagovej do Spišského múzea. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok (12. 6.) prijalo uznesenie, ktorým vyzýva Ministerstvo kultúry (MK) SR na jej vrátenie do priestorov Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči. Informovala o tom Vladimíra Novotná Čujová z tamojšieho mestského úradu. Bustu previezli z Levoče 29. mája. Prevoz bol podľa ministerstva v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardmi a rezort opakovane a dôrazne odmieta nepravdivé tvrdenia a zavádzajúce interpretácie.



„Ide o výnimočné umelecké dielo pripisované slávnemu renesančnému sochárovi Donatellovi, ktoré má hlbokú historickú i regionálnu väzbu na Spiš. Vystavenie umeleckého diela tak výnimočnej hodnoty je obrovským potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu v regióne,“ uviedla Novotná Čujová. Z odborných posudkov vyplýva, že ide o výnimočný artefakt z polovice 15. storočia, jeden z desiatich signovaných originálov Donatellovej tvorby. Busta bola pôvodne súčasťou zbierky rodu Csákyovcov v Spišskom Hrhove a od roku 1975 bola v správe Spišského múzea, ktoré v meste pôsobí už 140 rokov. Až nedávny výskum historičky umenia Slovenskej akadémie vied Marty Herucovej, iniciovaný práve múzeom, potvrdil jej výnimočný pôvod, keď bola identifikovaná ako dielo renesančného majstra Donatella.



„Mesto Levoča, zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO a Spišské múzeum, ako špičkovú zbierkovú inštitúciu spravujúcu nevyčísliteľné umelecké a kultúrne hodnoty, viaže desaťročia trvajúca úzka spolupráca pri správe a ochrane kultúrneho dedičstva a rozvoji cestovného ruchu v regióne. Sprístupnenie busty Cecílie Gonzagovej v Spišskom múzeu v Levoči by väzbu oboch inštitúcií pozdvihlo na novú úroveň s bezprostredným pozitívnym dosahom na rozvoj cestovného ruchu a ekonomický rast múzea, mesta i celého regiónu,“ uvádza sa v dôvodovej správa uznesenia, ktorú na zasadnutí MsZ predkladal primátor mesta Miroslav Vilkovský.



MsZ vo svojom stanovisku zdôraznilo kultúrny a historický význam busty pre mesto i širší región a ocenilo dlhoročnú činnosť a odbornosť Spišského múzea. Navrátenie a vystavenie busty v Levoči považuje mesto za výraz úcty ku kultúrnej hodnote mesta a regiónu a prejav rešpektu k historickej tradícii a pôvodu tohto diela. Samospráva zároveň pripomína, že vo svete existuje viacero príkladov, kde sa vzácne umelecké diela po potvrdení autenticity vrátili do regiónov svojho pôvodu. „Inšpiráciou môže byť napríklad talianske mesto Fabriano alebo Kroměříž s Tizianovým obrazom, ktoré ukazujú, že aj menšie mestá môžu byť dôstojným a profesionálnym hostiteľom svetového umeleckého dedičstva,“ pripomína mesto.



Zástupcovia Levoče vyjadrujú presvedčenie, že MK podporí tento návrh ako súčasť svojho poslania - rozvíjať kultúru nielen v centrách, ale aj v regiónoch Slovenska.