Levočskú radnicu chce mesto sprístupniť aj zo severnej strany

Levoča 26. novembra (TASR) – Mesto Levoča chce sprístupniť aj druhú stranu historickej radnice na Námestí Majstra Pavla. O finančné zdroje na projekt sa chce samospráva uchádzať z nórskych fondov, celkové náklady sa vyšplhajú na približne milión eur. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Miroslav Vilkovský s tým, že nórsky finančný mechanizmus sa obnovuje po ôsmich rokoch a mesto to chce využiť na sprístupnenie radnice zo severnej strany.



„Hlavný vstup je v súčasnosti z južnej strany a naším cieľom je urobiť túto budovu priechodnou, podobne ako sú „Sukiennice“ v Krakove, ktoré boli centrom obchodu v minulosti. Severný vchod sa po požiari radnice v 16. storočí a následnej rekonštrukcii zamuroval. My to chceme zmeniť a následne tento priestor využiť napríklad na galériu alebo na iné služby,“ ozrejmil Vilkovský. Podľa neho bude vďaka sprístupneniu ďalšieho vchodu radnica o čosi atraktívnejšia a návštevníci tak budú mať ďalší dôvod navyše sa tam zastaviť.



Samotné stavebné práce by si mali podľa primátora vyžiadať zhruba 700.000 eur, zvyšných 300.000 eur pôjde na tzv. mäkké projekty. „V rámci toho chceme podporiť remeselnú činnosť i samotných remeselníkov, ktorí tam v súčasnosti prezentujú svoju výrobu,“ doplnil Vilkovský. V spodnej časti historického objektu je totiž umiestnený celoročný remeselný trh, ktorý medzi pozitívne príklady z praxe zaradilo aj Združenie miest a obcí Slovenska. Funguje už tretí rok a stretáva sa s čoraz pozitívnejšími ohlasmi.



Radnica už prešla rekonštrukciou v minulosti, ďalšia obnova súvisiaca práve s jej sprístupnením zo severnej strany, by mohla podľa Vilkovského začať v roku 2021. „Predpokladáme, že na budúci rok by mohol prebehnúť celý proces schvaľovania z nórskej strany, verejné obstarávanie a ďalšia príprava, až potom by sa začalo so samotnými prácami,“ dodal.



Renesančná radnica, ktorú postavili v polovici 15. storočia, je jednou z dominánt historického centra Levoče. Jej súčasná podoba je výsledkom viacerých premien, ale najmä prestavby z konca 19. storočia. Okrem spomínaného remeselného trhu sa v nej nachádza aj expozícia venovaná dejinám mesta.