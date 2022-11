Levočský okres má vynovené ďalšie úseky ciest vrátane 63-ročného mosta

Prešov 13. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil v okrese Levoča 63-ročný most v Levočskej doline a viac ako 7,2 kilometra ciest tretej triedy. Na modernizáciu mostného telesa a vozoviek vynaložil vlastné zdroje vo výške 847.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Za takmer 210.000 eur prešiel modernizáciou 1,5 kilometra dlhý úsek smerom na Uložu. Rekonštrukcia sa realizovala za 45 kalendárnych dní a spočívala vo frézovaní vozovky, vyrovnania jej krytu, aplikovania spojovacieho postreku a zalievaním škár asfaltom," uviedla hovorkyňa.



Rovnaké práce boli zrealizované aj na ceste tretej triedy v obci Vyšné Repaše. Za dva mesiace sa tu opravil 3,6 kilometra dlhý úsek a taktiež odstavná plocha so spevnením krajníc rekonštruovanej vozovky. PSK na úseku preinvestoval takmer 199.000 eur.



"Zmodernizovaná je taktiež cesta medzi Klčovom a okresnou hranicou Spišská Nová Ves. Rekonštrukčné práce na dĺžke 2,1 kilometra si vyžiadali investíciu za viac ako 214.000 eur, ktoré kraj rovnako poskytol z vlastných zdrojov," priblížila Jeleňová.



Most v Levočskej doline vedúci ponad tunajší rovnomenný potok bol postavený ešte v roku 1959. "Bol klasifikovaný stupňom šesť, teda ako veľmi zlý. Obsahoval defekty, mal poškodenú izoláciu a opory mostnej konštrukcie vykazovali známky podmytia. Opravil sa v celej svojej dĺžke, ktorá je sedem metrov, a šírke 11,7 metra. Práce v hodnote viac ako 224.000 eur spočívali v obetónovaní jeho základov, osadení nových nosníkov, vyhotovení záverných múrikov, betonáže i odvodnenia mosta a úpravy vodného toku potoka. Práce boli zrealizované za 240 kalendárnych dní," povedala hovorkyňa.



PSK v Levočskom okrese za obdobie 2018 - 2022 investoval do skvalitnenia cestnej infraštruktúry 4,3 milióna eur. Rekonštrukcie sa týkajú celkovo 30 kilometrov ciest a troch mostov. Medzi najvýznamnejšiu investičnú akciu v tomto okrese sa radí modernizácia úseku Bijacovce – Brezovica, známeho aj ako úsek cez kopec Paršivá, v hodnote vyše 850.000 eur.