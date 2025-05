Lezecká stena na komíne v Utekáči je pre verejnosť otvorená

Utekáč 5. mája (TASR) - Lezecká stena na obnovenom historickom komíne v bývalej sklárni v Utekáči v Poltárskom okrese je pre verejnosť otvorená. TASR o tom informoval starosta obce Miroslav Barutiak s tým, že je o ňu záujem a sezóna sa rozbieha.



Dodal, že v prevádzke je približne tri týždne. „Pre počasie bolo zatiaľ na komíne okolo 20 ľudí. Keď prší, alebo sa blíži búrka, nesmie sa liezť,“ objasnil. Konštatoval, že všetci sa však až na vrch nedostali, keďže je na stene odstupňovaná náročnosť.



Ako ďalej uviedol, na novú atrakciu sa chodia ľudia aj pozerať. Podľa neho tak urobilo približne 300 návštevníkov. Spomenul, že veľa záujemcov do Utekáča telefonuje s tým, že prídu cez dovolenky. „Je to rarita, ohlasov je veľa a sme radi, že sa nám to podarilo,“ reagoval. Lezeckú stenu plánujú prevádzkovať počas celého roka okrem zimných mesiacov. Otváracie hodiny a informácie o rezervácii nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke obce Utekáč.



Komín pochádza z roku 1787 a je jedným z posledných pozostatkov bývalých sklární, ktoré v tejto obci v minulosti fungovali. Po rekonštrukcii ho uviedli do užívania pre športovcov aj verejnosť vlani v decembri. Samospráva tak očakáva príchod turistov a rozvoj cestovného ruchu. "Chodia k nám ľudia na bicykloch, máme cyklotrasy smernom na Horehronie, Tisovec či Klenovský Vepor," zdôraznil starosta.



Doplnil, že lezecká stena je najvyššou umelou stenou na Slovensku. Použitá je francúzska stupnica obtiažnosti, svoj priestor si nájdu deti aj dospelí. Na komín vedú dve cesty, čierna a červená. Úchytky na lezenie zapustili medzi tehly do telesa. Na vybudovanie steny žiadal Utekáč príspevok od Miestnej akčnej skupiny Malohont necelých 100.000 eur. Obec doplácala 6000 eur a urobila aj úpravu terénu.



V sklárňach v Utekáči pracovalo v minulosti približne 800 ľudí. V roku 1998 sa však definitívne skončila výroba a o prácu prišlo posledných 240 zamestnancov.