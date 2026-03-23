< sekcia Regióny
Lezeckú stenu na komíne v Utekáči plánujú pre ľudí otvoriť v apríli
Autor TASR
Poltár 23. marca (TASR) - Lezeckú stenu na obnovenom historickom komíne v bývalej sklárni v Utekáči v Poltárskom okrese plánujú pre verejnosť otvoriť v apríli. TASR o tom informoval starosta obce Miroslav Barutiak s tým, že sa tak začne tohtoročná lezecká sezóna.
Dodal, že v súčasnosti pripravujú pre lezeckú stenu internetovú stránku. Cieľom je, aby bola prístupnejšia aj pre zahraničných turistov a rozvíjal sa tak cestovný ruch v obci. Vlaňajšia prvá letná sezóna bola podľa starostu úspešná. Ku komínu sa prišli pozrieť tisícky ľudí, z nich však liezlo približne päť percent. „Účel to však splnilo, zachovali sme pamiatku našich sklárov a histórie. Pretože ten komín je naozaj jedinečný,“ zdôraznil.
Komín pochádza z roku 1787 a je jedným z posledných pozostatkov bývalých sklární, ktoré v tejto obci v minulosti fungovali. Po rekonštrukcii ho uviedli do užívania športovcom aj verejnosti v decembri v roku 2024. Starosta podotkol, že lezecká stena je najvyššou umelou stenou na Slovensku. Použitá je francúzska stupnica obtiažnosti, svoj priestor na lezenie si nájdu deti aj dospelí. Na komín vedú dve cesty, čierna a červená. Úchytky na lezenie zapustili medzi tehly do telesa.
Na vybudovanie lezeckej steny žiadal Utekáč príspevok od miestnej akčnej skupiny Malohont necelých 100.000 eur. Obec doplácala 6000 eur a urobila aj úpravu terénu.
Po sklárstve ostala aj obnovená kaplnka svätého Antona. V súčasnosti v nej organizujú bohoslužby. V sklárňach v Utekáči pracovalo v minulosti približne 800 ľudí. V roku 1998 sa však definitívne skončila výroba a o prácu prišlo posledných 240 zamestnancov. Samospráva sa však aj naďalej snaží opäť priniesť do sklárskeho areálu nových zamestnávateľov.
