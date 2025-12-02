< sekcia Regióny
Lezenie po skalách na Kalamárke zaznamenáva vysoký nárast návštevnosti
Detva 2. decembra (TASR) - Lezenie po skalách na Kalamárke nad Detvou zaznamenáva vysoký nárast návštevnosti, už to však nie sú len tradiční horolezci. Prichádzajú aj ľudia, ktorí sa venujú športovému lezeniu a chcú vyskúšať aj skaly. TASR o tom informoval zástupca horolezcov Štefan Dóczy zo Slovenského horolezeckého spolku James.
Dodal, že po celom Slovensku sa lezenie po skalách rozšírilo a z roka na rok sa stáva populárnejším. Podľa neho sa bezpečnosť tohto športu v porovnaní so 70. rokmi posunula vpred. Ako ďalej uviedol, na Kalamárke ľudia lezú po andezite. „Výnimočná je však tým, že je dostupná a poskytuje množstvo rôznych skalných útvarov. Zaujímavé sú nielen na lezenie, ale aj na pohľad,“ zdôraznil s tým, že má náročné i ľahké trasy pre lezcov a pekné prostredie.
Priestor, ktorý je súčasťou chránenej krajinnej oblasti, je podľa neho z pohľadu lezenia významnou oblasťou. „Prichádzajú ľudia z celého Slovenska, veľká komunita maďarských lezcov, stretnete aj Čechov a Poliakov. Dokonca aj nadšencov zo Španielska, Austrálie a Nového Zélandu,“ vymenoval a potvrdil, že lezeckých oblastí je na výber viac. Tradičnými sú však už desaťročia takzvané horné a dolné skaly. Možnosťami sú tiež Boriakova skala a Mačinová, kde sa dá v zime liezť po ľadopáde.
Primátor Detvy Branislav Baran reagoval, že v budúcnosti by mali pribudnúť aj toalety. „Chceme sa dohodnúť so zástupcami skalolezeckej obce i urbárskej spoločnosti, pretože nebudú na pozemku mesta,“ poznamenal. Dóczy doplnil, že James už pracuje na tom, aby boli toalety pod hornými skalami. Zaoberajú sa projektovou dokumentáciou aj financovaním projektu z rôznych zdrojov.
Prírodná a turistická lokalita Kalamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. „To, čo v tejto lokalite ľudí očarí, je extrémne členitý reliéf, ktorý má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu,“ povedal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
