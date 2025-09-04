Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LF UK hostí odbornú konferenciu o medicínskom vzdelávaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Dvojdňové podujatie organizuje Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK a zúčastní sa na ňom približne 130 účastníkov.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Súčasný stav a najnovšie trendy v oblasti medicínskeho vzdelávania a simulačnej medicíny sú témou odbornej konferencie Simedica 2025, ktorá sa vo štvrtok a v piatok (5. 9.) koná na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Podujatie vo štvrtok otvorili aj za účasti predstaviteľov ministerstiev zdravotníctva a školstva.

„V programe konferencie vystúpia odborníci, ktorí predstavia skúsenosti z implementácie inovácií do vzdelávacieho procesu a budú hovoriť o aktuálnom stave medicínskeho a simulačného vzdelávania. V rámci okrúhleho stola budeme diskutovať o štandardizácii a akreditácii simulačných centier na Slovensku,“ uvádza LF na svojom webe.

Dodáva, že workshopy konferencie sa budú venovať i témam, ako virtuálna realita, dizajn simulačného centra či práca s audiovizuálnym systémom.

Dvojdňové podujatie organizuje Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK a zúčastní sa na ňom približne 130 účastníkov, pedagógov a výskumných pracovníkov lekárskych a zdravotníckych fakúlt zo Slovenska i Českej republiky.
