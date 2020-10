Košická lekárska fakulta otestuje svojich zamestnancov aj študentov

Košice 31. októbra (TASR) – V priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach po piatku (30. 10.) pokračuje trojdňové testovanie na ochorenie COVID-19. Univerzita ho zorganizovala pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a študentov. Otestovať plánujú okolo 3000 ľudí. Toto odberné miesto nie je určené pre verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.



„UPJŠ sa rozhodla požiadať ministerstvo obrany o súhlas a zorganizovať hromadné testovanie svojich zamestnancov a študentov vo vlastnej réžii, pričom ponúkla možnosť otestovať sa na vlastnej pôde všetkým, ktorí o to prejavili záujem,“ povedal prorektor univerzity Pavol Jarčuška s tým, že do istej mieri chceli tiež odbremeniť organizátorov celoplošného testovania. Vlastnými silami plánujú otestovať dokopy asi 3000 záujemcov. Na testovanie sa podľa neho prihlásilo viac ako 2000 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, asi 300 doktorandov a takmer 700 zahraničných študentov.



Oravcová uviedla, že na organizácii testovania sa podieľa počas jedného testovacieho dňa viac ako 50 zamestnancov a študentov univerzity. „Všetko si zabezpečujeme sami, zo strany ministerstva obrany sme dostali iba antigénové rýchlotesty a certifikáty na základe počtu prihlásených osôb na testovanie, plus nejakú rezervu navyše. Nebudeme však realizovať odbery pre širokú verejnosť, iba pre vopred prihlásených zamestnancov a študentov UPJŠ alebo ich rodinných príslušníkov,“ uviedla Monika Halánová, prodekanka LF UPJŠ a odborná garantka trojdňového testovania na univerzite.



Odberové tímy pozostávajú zo študentov medicíny 5. a 6. ročníka, ktorí majú aktuálne štatút zdravotníckych pracovníkov a zabezpečujú výtery z nosohltana. Výsledok samotného rýchleho antigénového testu odčítavajú laboratórni pracovníci a študenti LF UPJŠ, ako aj študenti prírodovedeckej fakulty. „Poslednú etapu tvoria administratívni pracovníci vydávajúci certifikáty, ktorými sú u nás výlučne naši zamestnanci s titulom MUDr.,“ dodala Halánová s tým, že sa tak rozhodli z dôvodu styku s osobnými údajmi testovaných zamestnancov a študentov.



Jarčuška, ktorý je zároveň infektológ a člen ústredného krízového štábu, apeluje, že aj po negatívnom výsledku testu je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia pred šírením nového koronavírusu. „Senzitivita antigénového testu je u osôb v prvých dňoch infekcie relatívne nízka,“ pripomenul.