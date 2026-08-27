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Lidl otvoril novú predajňu v Giraltovciach
Od štvrtka 27. júla má Lidl na Slovensku 185 predajní. Najnovšie prevádzky sa nachádzajú v Bratislave a v Giraltovciach.
Autor OTS
Bratislava 27. augusta (OTS) - V roku 2026 otvoril modro-žltý diskont zatiaľ šesť predajní, okrem dvoch spomenutých pribudli nové prevádzky aj v Zákamennom, Nitre, Rajci a Kolárove. Keďže sa reťazec chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidl už čoskoro otvorí v Žiline, Leviciach, Gelnici, Žarnovici, Krásne nad Kysucou, Košťanoch nad Turcom či v Sládkovičove.
„Som hrdý na to, čo sa nám spoločne podarilo vytvoriť. Verím, že táto predajňa bude dobre slúžiť obyvateľom Giraltoviec aj celého okolia a bude miestom, ktoré bude ľuďom prinášať úžitok mnoho rokov,“ povedal zástupca prenajímateľa Peter Hruška.
V prevádzke v Giraltovciach nájde uplatnenie 26 zamestnancov. Lidl v 185 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľ.
Foto: LIDL
Moderný nákupný zážitok
Nová predajňa v Giraltovciach má predajnú plochu s rozlohou 1 072 m2. Lidl aj v tejto predajni využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni zákazníci nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.
Foto: LIDL
Koncept predajne v Giraltovciach prináša zákazníkom nákupný zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Zákazníkov privíta nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne, čo zabezpečuje rýchlu orientáciu. Môžu sa tešiť na zväčšený priestor hneď za vstupom so zameraním na čerstvosť, na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami či na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky.
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Foto: LIDL
Dobrý sused aj v Giraltovciach
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Foto: LIDL
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Giraltovciach poputuje Centru sociálnych služieb Giraltovce. „Centrum sociálnych služieb Giraltovce poskytuje sociálne služby ľuďom, ktorí potrebujú podporu a pomoc v každodennom živote. Veľmi si vážime spoluprácu so spoločnosťou Lidl a možnosť byť súčasťou potravinovej zbierky, ktorá prináša konkrétnu pomoc našim prijímateľom sociálnych služieb. Každý dar potravín je prejavom solidarity, spolupatričnosti a podpory ľudí, ktorí pomoc potrebujú, a zároveň prispieva ku skvalitneniu ich každodenného života. Táto spolupráca je dôkazom, že vzájomná pomoc a ochota podporiť slabších sú dôležitou súčasťou súdržnej komunity a že aj malý dar môže mať veľký význam," priblížila Zuzana Jurčová z Centra sociálnych služieb Giraltovce.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne diskont v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa zo športových pomôcok budú tešiť žiaci Spojenej školy, Dukelská v Giraltovciach. „Šport je pre deti mimoriadne zaujímavý, ak im prináša radosť, zábavu a možnosť tráviť čas s kamarátmi, pričom ich preferencie sa dnes posúvajú od tradičných športov k moderným a individuálnym aktivitám. Detské preferencie sa v posledných rokoch výrazne zmenili. Tradičné kolektívne hry stále dominujú, no rastie popularita dynamických a nesúťažných aktivít. Vzťah detí k školskej telesnej výchove je kľúčovým faktorom, ktorý určuje ich celkový postoj k pohybu v dospelosti," vysvetlil Róbert Mihalenko, riaditeľ školy.
Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
„Som hrdý na to, čo sa nám spoločne podarilo vytvoriť. Verím, že táto predajňa bude dobre slúžiť obyvateľom Giraltoviec aj celého okolia a bude miestom, ktoré bude ľuďom prinášať úžitok mnoho rokov,“ povedal zástupca prenajímateľa Peter Hruška.
V prevádzke v Giraltovciach nájde uplatnenie 26 zamestnancov. Lidl v 185 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľ.
Foto: LIDL
Moderný nákupný zážitok
Nová predajňa v Giraltovciach má predajnú plochu s rozlohou 1 072 m2. Lidl aj v tejto predajni využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni zákazníci nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.
Foto: LIDL
Koncept predajne v Giraltovciach prináša zákazníkom nákupný zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Zákazníkov privíta nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne, čo zabezpečuje rýchlu orientáciu. Môžu sa tešiť na zväčšený priestor hneď za vstupom so zameraním na čerstvosť, na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami či na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky.
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Foto: LIDL
Dobrý sused aj v Giraltovciach
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Foto: LIDL
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Giraltovciach poputuje Centru sociálnych služieb Giraltovce. „Centrum sociálnych služieb Giraltovce poskytuje sociálne služby ľuďom, ktorí potrebujú podporu a pomoc v každodennom živote. Veľmi si vážime spoluprácu so spoločnosťou Lidl a možnosť byť súčasťou potravinovej zbierky, ktorá prináša konkrétnu pomoc našim prijímateľom sociálnych služieb. Každý dar potravín je prejavom solidarity, spolupatričnosti a podpory ľudí, ktorí pomoc potrebujú, a zároveň prispieva ku skvalitneniu ich každodenného života. Táto spolupráca je dôkazom, že vzájomná pomoc a ochota podporiť slabších sú dôležitou súčasťou súdržnej komunity a že aj malý dar môže mať veľký význam," priblížila Zuzana Jurčová z Centra sociálnych služieb Giraltovce.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne diskont v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa zo športových pomôcok budú tešiť žiaci Spojenej školy, Dukelská v Giraltovciach. „Šport je pre deti mimoriadne zaujímavý, ak im prináša radosť, zábavu a možnosť tráviť čas s kamarátmi, pričom ich preferencie sa dnes posúvajú od tradičných športov k moderným a individuálnym aktivitám. Detské preferencie sa v posledných rokoch výrazne zmenili. Tradičné kolektívne hry stále dominujú, no rastie popularita dynamických a nesúťažných aktivít. Vzťah detí k školskej telesnej výchove je kľúčovým faktorom, ktorý určuje ich celkový postoj k pohybu v dospelosti," vysvetlil Róbert Mihalenko, riaditeľ školy.
Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.