Liečivú vodu v Chalmovej vyhľadávali ľudia už takmer pred 100 rokmi

Bystričany 8. februára (TASR) - Termálne kúpalisko Chalmová v hornonitrianskej obci Bystričany vyhľadávajú ľudia z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia i pre liečivé účinky tamojšej minerálnej vody z termálnych vrtov. Jeho výnimočnosť dokresľuje i to, že funguje už takmer storočie. Turisti ho navštevujú v lete i zime, od októbra minulého roka je pre pandemické opatrenia zatvorené.



"Máme tu viacero bazénov s termálnou liečivou vodou o teplote 28 a 34 až 38 stupňov, podľa potreby vieme pripraviť vodu aj na 40 stupňov, avšak v tomto prípade je nutný dohľad lekára. Máme tu veľký areál, pekný park, novú posilňovňu, ubytovacie zariadenia, reštauračné služby, kompletné zázemie pre strávenie príjemných chvíľ s rodinou," povedal pre TASR starosta Filip Lukáč.







Chalmovská termálna voda má blahodarný vplyv na regeneráciu síl chorých aj zdravých a pozitívne pôsobí na pohybové ústrojenstvo. Vyhľadávajú ju pre jej liečivé účinky po úrazoch a zlomeninách či pri reumatických ťažkostiach.



Termálna horúca voda sa v tejto oblasti nachádza od nepamäti, prvá zachovaná obrazová správa je z roku 1923, keď tam vybudovali prvý drevený zakrytý bazén a v roku 1927 sa prvýkrát aj vyberalo vstupné vo výške dvoch korún československých.



Kúpalisko vyhľadávali návštevníci i počas minulého roka, ktorý bol rovnako ako tento poznačený pandémiou nového koronavírusu. "Letnú sezónu sme otvorili 19. júna 2020, pre pandemické opatrenia sme boli nútení zatvoriť 14. októbra 2020," spomenul Lukáč.



Vlani obec zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim rokom i nárast tržieb. "Počas troch mesiacov fungovania sa nám v porovnaní s rokom 2019 zvýšili tržby o 21 percent, čo je asi dôsledok toho, že ľudia trávili dovolenku doma, ale i toho, že sme spravili viacero vylepšení. Zrekonštruovali sme bazény, máme teplejšiu vodu oproti minulým sezónam, zrevitalizovali sme vrty, nainštalovali nové rozvody. Celková investícia bola približne 150.000 eur," ozrejmil starosta.



Obec podľa neho nezaháľala i počas vynútenej prestávky fungovania kúpaliska a momentálne realizuje viaceré rekonštrukčné práce. "Počas uplynulého obdobia sme spravili novú crossfitovú posilňovňu, robíme vylepšenia na ubytovacích zariadeniach a postupne i nejaké údržbárske práce," spresnil.



Prevádzku termálneho kúpaliska, ktoré v tomto roku oslávi 98 rokov, vníma samospráva obce ako záväzok i službu pre obyvateľov. "Má potenciál i do budúcnosti, vzhľadom na transformáciu hornej Nitry, keďže sa región bude musieť zmeniť z baníckeho a priemyselného na iný. Vidíme v tom potenciál a zmysel, aj keď je to beh na dlhšie trate," skonštatoval Lukáč.



Samospráva v tejto súvislosti vypracovala i projektový zámer, ktorý chce financovať v rámci akčného plánu transformácie regiónu. "Momentálne pracujeme na projektovej dokumentácii na rekonštrukciu celého kúpaliska. Spracovanú máme architektonicko-urbanistickú štúdiu, ako i projektové zámery na jednotlivé oddiely kúpaliska," priblížil starosta. Obec sa chce podľa neho prioritne zamerať na siete, vrty, plánuje tiež rozdeliť parkovisko, priestor kúpaliska a kemp, čoho výsledkom by mala byť celková rekonštrukcia areálu. Realizovať ju chce v etapách počas nasledujúcich desiatich až 15 rokov.