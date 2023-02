Lietadlo MiG-21 po roku a pol presunuli z parku na letisko v Sliači

Sliač 14. februára (TASR) – Lietadlo MiG-21, ktoré v auguste 2021 osadili v oddychovej zóne pri Železničnej stanici v Sliači, je späť na tamojšej leteckej základni. Vojaci a zástupcovia Vojenského historického ústavu (VHÚ) ho v utorok (14. 2.) ráno odinštalovali a previezli na letisko. Primátorka Sliača Ľubica Balgová tvrdí, že sa tak stalo v rozpore s civilným právom, keďže mesto nedisponuje povolením na odstránenie tejto stavby.



Podľa Balgovej autentickú stíhačku, ktorá v máji 1991 ako prvé slovenské lietadlo pristála v Sliači, nainštalovali k trati pri príležitosti 30. výročia príletu 81. stíhacej letky na Sliač a vzniku súčasnej leteckej základne, a to za účasti ministra obrany a ministra hospodárstva. "Celá udalosť bola, až na pár jedincov, prijatá Sliačanmi veľmi pozitívne. Jednak vznikol príjemný priestor na oddych a jednak to zvýšilo počet návštevníkov mesta," uviedla pre TASR.



V lete roku 2022 však vtedajší poslanci prijali uznesenie o zrušení tohto pamätníka a kanalizačných rúr ako podstavcov, na ktorých lietadlo stojí. "Po žiadostiach občanov, ktorí chceli, aby tam lietadlo zostalo, sme žiadali o dodatočné stavebné povolenie, ktoré sme na základe súhlasu všetkých účastníkov konania aj získali," priblížila proces primátorka. Poslanci však aj napriek tomu trvali na odstránení lietadla.



Ako ďalej uviedla, pred niekoľkými dňami bol na mestský úrad doručený list z VHÚ, že na základe rozkazu veliteľa vzdušných síl má veliteľ 81. krídla v Sliači zabezpečiť presun MiG-21 na základňu. To sa v utorok aj stalo. Primátorka však tvrdí, že odstránenie lietadla nie je možné bez vydaného povolenia na odstránenie stavby podľa stavebného zákona.