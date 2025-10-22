< sekcia Regióny
Liga proti rakovine edukuje v Košiciach o prevencii rakoviny prsníka
V rámci októbrovej akcie pripomínajú, že prevencia je kľúčová. Ide o súčasť širšej iniciatívy na podporu zdravia žien a včasnej diagnostiky.
Autor TASR
Košice 22. októbra (TASR) - Užitočné informácie o význame prevencie rakoviny prsníka poskytujú zástupkyne Ligy proti rakovine (LPR) v stredu do 15.00 h v čakárni ultrazvukového pracoviska na Krivej ulici v Košiciach. Preventívnu akciu v rámci mesiaca venovaného boju proti tomuto ochoreniu plánujú o týždeň realizovať aj na pracovisku v Prešove. Cieľom je zvýšiť povedomie o význame samovyšetrenia prsníkov a pravidelných diagnostických vyšetrení. TASR o tom z Centra pomoci LPR Košice informovala Ľubica Slatina.
„Spolupráca s ultrazvukovými pracoviskami je pre nás prirodzeným krokom - spájame naše skúsenosti, aby sme ženám v Košiciach a okolí ponúkli praktické rady, vzdelávanie a podporu,“ uviedla výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová s tým, že spojením odborného zdravotníckeho prístupu a edukačnej činnosti chcú ženám ponúknuť nielen vyšetrenie, ale aj podporu, informácie a motiváciu starať sa o svoje zdravie.
Súčasťou podujatia sú názorné ukážky správneho samovyšetrenia prsníkov na špeciálnej makete, diskusia o prevencii a rizikových faktoroch rakoviny prsníka, rozdávanie informačných letákov a priestor na otvorené otázky.
V rámci októbrovej akcie pripomínajú, že prevencia je kľúčová. Ide o súčasť širšej iniciatívy na podporu zdravia žien a včasnej diagnostiky. „Samovyšetrenie je dôležité, no samo osebe nestačí. Ultrazvukové vyšetrenie dokáže odhaliť zmeny v prsníkoch oveľa skôr, než sú hmatateľné,“ dodala lekárka ultrazvukového pracoviska v Košiciach Dominika Ujcáková.
LPR pripomína, že samovyšetrenie prsníkov trvá len niekoľko minút, no môže darovať roky života. „Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov je vhodným doplnkom k mamografii. U mladších žien do 45 rokov, ktorých prsníky majú vyšší podiel žľazového (denzného) tkaniva, dokáže lepšie odlíšiť cysty, solidné útvary, zápalové zmeny a iné patologické štruktúry,“ vysvetlila Slatina s tým, že spoločne predstavujú silný nástroj prevencie, ktorý môže rozhodnúť o úspešnosti liečby.
