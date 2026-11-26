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Liga proti rakovine žiada ukotviť kompetencie sociálneho pracovníka
Ide o tzv. legislatívne vákuum a hrozia tak rôzne konzekvencie, ako napríklad predlžovanie hospitalizácie, ohrozenie života a zdravia prepúšťaných pacientov do domáceho ošetrenia.
Autor TASR
Prievidza 26. novembra (TASR) - Sociálni pracovníci v zdravotníctve by mali mať jasne ukotvené kompetencie v legislatíve. Žiada to Liga proti rakovine (LPR) spolu s viacerými sociálnymi pracovníkmi, otvorený list adresujú ministrovi zdravotníctva SR Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Témou sa zaoberajú i na Supervízii sociálnych pracovníkov pracujúcich s onkologickými pacientmi, ktorá sa koná vo štvrtok a piatok (27. 11.) v Prievidzi.
Žiadosť o vyriešenie otázky sociálnych pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve a ich ukotvenie v právnom systéme adresovala LPR ešte minulý rok kompetentným prostredníctvom memoranda. Výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová pre TASR uviedla, že teraz pracovníci v podstate nepatria pod nikoho, sú zamestnancami nemocnice a sú riešení podľa jednotlivých nemocníc. „Radi by sme dosiahli situáciu, aby boli právne ukotvení, patrili buď pod Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, alebo komoru, aby mali kompetencie, keď potrebujú riešiť poslednú stanicu pacienta, keď ho prepustia z nemocnice. Aby sa vedeli o neho postarať a umiestniť ho,“ vysvetlila Kováčová.
Upozornila, že ide o tzv. legislatívne vákuum a hrozia tak rôzne konzekvencie, ako napríklad predlžovanie hospitalizácie, ohrozenie života a zdravia prepúšťaných pacientov do domáceho ošetrenia alebo inam, preťaženie zdravotníckeho personálu. Pracovníci sú podľa nej tiež demotivovaní a finančne veľmi podhodnotení.
Sociálni pracovníci v zdravotníctve sú podľa konzultantky v sociálnej oblasti Jany Žitňanskej nadrezortnou témou, ktorých riešenie podľa jej tvrdenia na Slovensku zlyháva. Pre TASR spomenula, že v minulosti tak riešili pozíciu zdravotníka či osobného asistenta na škole. „Hoci vieme, že sociálny pracovník v zdravotníckom zariadení je mimoriadne dôležitý, pretože on je ten, ktorý môže rodine, hospitalizovanému pomôcť zorientovať sa v nárokoch na podporu po tom, ako opustí nemocnicu, stále sme svedkami toho, že to nefunguje v praxi. Žiaľ, ako keby nebola ani vôľa zo strany kompetentných pristúpiť k legislatívnej úprave,“ tvrdí s tým, že je potrebné zadefinovať kompetencie i pozíciu sociálnych pracovníkov v zdravotníctve.
Kováčová podotkla, že ďalším problémom je nedostatok takýchto pracovníkov. „Hovorí sa teraz veľa o multidisciplinárnych tímoch. Bolo by veľmi žiaduce, aby v rámci každého bol aj sociálny pracovník. Aby tam boli ľudia, ktorí sa o človeka postarajú komplexne. Dôležitá je totiž aj starostlivosť po liečbe,“ dodala.
Žiadosť o vyriešenie otázky sociálnych pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve a ich ukotvenie v právnom systéme adresovala LPR ešte minulý rok kompetentným prostredníctvom memoranda. Výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová pre TASR uviedla, že teraz pracovníci v podstate nepatria pod nikoho, sú zamestnancami nemocnice a sú riešení podľa jednotlivých nemocníc. „Radi by sme dosiahli situáciu, aby boli právne ukotvení, patrili buď pod Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, alebo komoru, aby mali kompetencie, keď potrebujú riešiť poslednú stanicu pacienta, keď ho prepustia z nemocnice. Aby sa vedeli o neho postarať a umiestniť ho,“ vysvetlila Kováčová.
Upozornila, že ide o tzv. legislatívne vákuum a hrozia tak rôzne konzekvencie, ako napríklad predlžovanie hospitalizácie, ohrozenie života a zdravia prepúšťaných pacientov do domáceho ošetrenia alebo inam, preťaženie zdravotníckeho personálu. Pracovníci sú podľa nej tiež demotivovaní a finančne veľmi podhodnotení.
Sociálni pracovníci v zdravotníctve sú podľa konzultantky v sociálnej oblasti Jany Žitňanskej nadrezortnou témou, ktorých riešenie podľa jej tvrdenia na Slovensku zlyháva. Pre TASR spomenula, že v minulosti tak riešili pozíciu zdravotníka či osobného asistenta na škole. „Hoci vieme, že sociálny pracovník v zdravotníckom zariadení je mimoriadne dôležitý, pretože on je ten, ktorý môže rodine, hospitalizovanému pomôcť zorientovať sa v nárokoch na podporu po tom, ako opustí nemocnicu, stále sme svedkami toho, že to nefunguje v praxi. Žiaľ, ako keby nebola ani vôľa zo strany kompetentných pristúpiť k legislatívnej úprave,“ tvrdí s tým, že je potrebné zadefinovať kompetencie i pozíciu sociálnych pracovníkov v zdravotníctve.
Kováčová podotkla, že ďalším problémom je nedostatok takýchto pracovníkov. „Hovorí sa teraz veľa o multidisciplinárnych tímoch. Bolo by veľmi žiaduce, aby v rámci každého bol aj sociálny pracovník. Aby tam boli ľudia, ktorí sa o človeka postarajú komplexne. Dôležitá je totiž aj starostlivosť po liečbe,“ dodala.