Likvidáciu eternitu v okrese Sobrance by mali obciam preplatiť

Sobrance 20. júla (TASR) - Vojaci aktuálne pomáhajú s odstraňovaním následkov stredajšej (19. 7.) búrky spojenej s veternou smršťou a krupobitím aj v obci Bunkovce v okrese Sobrance. Pre TASR to potvrdil riaditeľ odboru krízového riadenia Okresného úradu (OÚ) Sobrance Peter Heres s tým, že o pomoc príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR žiadali aj ďalšie obce. Likvidácia zničených eternitových krytín by podľa jeho slov mala byť obciam preplatená.



"V Bunkovciach zasahuje 15 príslušníkov OSSR, ktorí po zničení striech pomáhajú s dočasným prekrytím domov celtami," povedal. V tejto obci, ako aj vo Veľkých Revištiach, Blatnej Polianke či Blatných Revištiach evidujú v priemere do 30 zničených striech. Obyvatelia si práce podľa jeho slov zabezpečujú aj svojpomocne či prostredníctvom obce.



Pripomenul, že krupobitím boli zničené najmä strechy s eternitovou krytinou, čo predstavuje nebezpečný odpad. "Vydal sa príkaz prednostu OÚ na záchranné práce pre starostov obcí, ktorí majú za úlohu zabezpečiť firmu, respektíve kontajner a likvidáciu nebezpečného odpadu, čo im bude v súvislosti s mimoriadnou situáciou preplatené. Ak by si to mali riešiť fyzické osoby samy, tie sumy by boli likvidačné," dodal.



Po stredajších búrkach na východe Slovenska vyhlásili mimoriadnu situáciu v celom okrese Sobrance, ako aj v obci Závadka v okrese Michalovce a v Bardejove.