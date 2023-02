Limit primátora Bánoviec nad Bebravou na vykonávanie zmien zvýšili

Bánovce nad Bebravou 23. februára (TASR) - Primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík bude môcť robiť úpravy v rozpočte do sumy 5000 eur. Zvýšenie limitu schválili v stredu (22. 2.) na svojom rokovaní mestskí poslanci v rámci zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. Zmenu radnica odôvodnila zvyšujúcimi sa cenami energií, tovarov, služieb, pre ktoré musí čoraz častejšie riešiť pokrytie neočakávaných výdavkov.



Samospráva sa doposiaľ riadila zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktoré vypracovala a schválila ešte v roku 2013. Odvtedy ich šesťkrát aktualizovala šiestimi doplnkami. "Vzhľadom na to, že od tohto obdobia boli niekoľkokrát zmenené zákonné normy, ktoré majú vplyv na hospodárenie mesta s finančnými prostriedkami, ako i na samotný rozpočtový proces, je potrebné vydať nové zásady," zdôvodnila vedúca odboru finančného mestského úradu Eva Straňáková.



Ide podľa nej hlavne o zosúladenie, zadefinovanie príjmov a výdavkov rozpočtu, rozpočtových opatrení s platnými normami. "Spresňujeme tam rozpočtový proces na súčasné podmienky, takisto definujeme poskytovanie údajov o hospodárení mesta do rozpočtového informačného systému, ako i rozpočtových a príspevkových organizácií mesta," priblížila.



Zásady okrem iného riešia i rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta. "Limit sa zvyšuje v jednotlivom prípade zo súčasných 3000 eur na 5000 eur, zároveň sa zavádza ročný limit na výkon jednotlivých rozpočtových opatrení, a to sumárne v maximálnej výške 50.000 eur," vysvetlila Straňáková s tým, že pôvodne radnica navrhovala limit pre primátora vo výške 10.000 eur, čo je v okolitých obciach a mestách štandard.



K opatreniu radnica podľa nej pristúpila vzhľadom na to, že musí čoraz častejšie riešiť finančné pokrytie neočakávaných výdavkov, takisto sa stretáva s oneskorenými platbami zo štátneho rozpočtu pri refundácii niektorých výdavkov, ktoré musí vykryť z vlastných zdrojov. "Poslednou zmenou je zadefinovanie kompetencie primátora vykonať zmenu rozpočtu v prípade dosiahnutých vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta, a to podľa ich skutočne dosiahnutej výšky," dodala.