Linka 4 sa vracia od pondelka na svoju tradičnú trasu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Rekonštrukčné práce trate na Jesenského a Mostovej ulici prichádzajú do svojej záverečnej fázy. Električková linka 4 v smere do Dúbravky sa od pondelka (28. 8.) vracia na svoju tradičnú trasu. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Pre práce na druhej koľaji vrátane koľajového kríženia s traťou linky 1 zostáva výluková trasa tejto linky cez tunel v platnosti do ukončenia všetkých prác na koľajisku," priblížil mestský dopravca.



V súvislosti s obnovením premávky linky 4 cez zastávky Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - Chatam Sófer bude upravená náhradná doprava v podobe časti vložených spojov linky 29 po zastávku Riviéra. "Od 28. augusta budú po skrátenej trase Malá Scéna - Riviéra premávať iba vybrané spoje vo večerných hodinách," doplnil dopravný podnik.