Linka MHD č. 37 v Košiciach bude premávať v skrátenom režime

Košice 15. januára (TASR) - Z dôvodu nízkeho využitia autobusovej linky MHD č. 37 v Košiciach, bude od pondelka (16. 1.) premávať v skrátenom čase a s menším počtom spojov. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.



"Počas pracovných dní bude linka premávať v 40-minútovom intervale od 07.00 h do 16.00 h. Počas voľných dní bude premávať rovnako v 40-minútovom intervale, avšak v čase od 08.15 h do 16.45 h," povedala Bujňáková s tým, že cestovný poriadok je zverejnený na ich webstránke.



Ako doplnila, z dôvodu úsporných opatrení je každý piatok v týždni až do odvolania zatvorené pracovisko Predpredaja na Bardejovskej ulici. Cestujúci môžu v prípade potreby využiť pobočku na Rooseveltovej ulici, prípadne online platby v e-shope či služby mobilných aplikácií.