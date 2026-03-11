< sekcia Regióny
Linka pomoci pre problémy s hraním mala za rok vyše 2800 hovorov
Linku pomoci pre problémy s hraním prevádzkuje v spolupráci s Úradom pre reguláciu hazardných hier špecializovaná nemocnica na liečbu závislosti na Prednej Hore.
Autor TASR
Muránska Huta 11. marca (TASR) - Linka pomoci pre problémy s hraním zaznamenala za prvý rok fungovania vyše 2800 hovorov. Špecialisti z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora na Muránskej planine budú po novom pre klientov na linke dostupní nepretržite, možnosti chcú rozšíriť aj o emailovú a chatovú komunikáciu. Na stredajšej tlačovej konferencii na Prednej Hore o tom informovala vedúca linky Veronika Andrášiová.
Linku pomoci pre problémy s hraním prevádzkuje v spolupráci s Úradom pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) špecializovaná nemocnica na liečbu závislosti na Prednej Hore. V zariadení, kde ročne liečia približne tisícku ľudí, je aktuálne 17 pacientov liečených pre patologické hráčstvo. Linku pomoci nemocnica prevádzkuje od vlaňajšieho februára.
„Volajúcim dnes pomáhajú odborníci, ktorí majú skúsenosti s liečbou závislostí a s prácou s pacientmi. Zároveň nám nové vysoko odborné postavenie linky pomoci umožňuje získať pravidelné anonymizujúce analytické údaje o problémoch s hraním. Našou ambíciou je, aby linka pomoci nebola iba krízovým kontaktom, ale súčasťou uceleného systému od prevencie, cez včasnú intervenciu, až po odbornú liečbu a následnú podporu,“ skonštatovala generálna riaditeľka ÚRHH Libuša Baranová.
Cieľom linky pomoci je pomôcť ľuďom, ktorí sa v dôsledku hrania hazardných hier dostanú do ekonomických či sociálnych problémov, ale tiež rodinným príslušníkom hráčov. „Na linke pracujú psychológovia a sociálni pracovníci, ktorí majú u nás priamu skúsenosť s liečbou látkových a nelátkových závislostí,“ doplnil námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť špecializovanej nemocnice Peter Knapík.
Za prvý rok fungovania linky zaznamenali odborníci z Prednej Hory celkovo 2866 hovorov. „Z toho takých hovorov, ktoré sme vedeli vyhodnotiť prostredníctvom dotazníka a anonymizovaných údajov bolo 1124. Väčšinu hovorov vieme vybaviť do piatich minút, klienta vieme rýchlo stabilizovať a nasieťovať na nejaké zdravotnícke zariadenie alebo inú odbornú službu,“ priblížila Andrášiová.
Niektoré hovory na linke pomoci pre problémy s hraním však trvajú aj vyše 20 minút, a to v prípade, kedy odborníci poskytujú klientom krízovú intervenciu. Najviac hovorov na linke zaznamenali v marci a tiež v máji, kedy počet problémov s hraním podľa špecialistov ovplyvnili majstrovstvá sveta v hokeji. Na linku najčastejšie volajú aktívni hráči. „Ale rastie nám aj počet prichádzajúcich hovorov od príbuzných, ktorí chcú pomôcť nejakému svojmu rodinnému príslušníkovi, ktorý vykazuje známky problémového hrania,“ doplnila Andrášiová.
Kým doposiaľ linka pomoci fungovala od 9.00 do 1.00 h v noci, po novom je už pre verejnosť dostupná nonstop. Zvýšil sa aj počet pracovníkov linky, a to na 21. „V dohľadnom období plánujeme rozšíriť naše služby aj o chatové a mailové poradenstvo, aby sme zvýšili záchyt rizikových osôb a pomoc ešte viac destigmatizovali,“ priblížila vedúca linky.
