Linkou v Hincovciach chcú znížiť množstvo odpadu v skládkach

Hincovce 30. apríla (TASR) - Zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu v piatok (29. 4.) odovzdali do prevádzky v obci Hincovce v okrese Spišská Nová Ves. Linka na spracovanie odpadu sa podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR stane dôležitým prvkom odpadového hospodárstva spišských obcí. TASR o tom informoval rezort s tým, že má pomôcť k výraznému zníženiu objemu odpadu uloženého na skládke.



Projekt na vybudovanie zariadenia bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výška nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, dosiahla necelých 2,1 milióna eur.



„Zámerom projektu je predovšetkým významné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ukladaného na skládkach, a aj jeho ďalšie zhodnocovanie,“ uviedol rezort s tým, že v prvom kroku spracovania odpadu dochádza k separácii na energeticky využiteľné produkty. „Lisovaním biologicky rozložiteľnej zložky vzniká produkt určený na energetické zhodnocovanie v bioplynových staniciach, respektíve kompostárňach. Ďalším produktom je tuhé druhotné palivo využiteľné v priemyselnej výrobe,“ dodáva. Zvyšné suroviny sú určené na recykláciu. Podľa MŽP šetrnosť k životnému prostrediu spočíva aj v tom, že linka funguje na princípe fyzikálneho triedenia bez použitia akéhokoľvek tepelného spracovania.



Štátny tajomník MŽP Michal Kiča označil toto zariadenie za pozitívny príklad toho, ako sa dá naplniť hlavný cieľ odpadového hospodárstva SR, teda odkloniť odpad od skládok a dosiahnuť 55-percentnú mieru recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025.



„Obce, ktoré sú cieľovou skupinou projektu, môžu mať istotu, že nimi vyzbieraný zmesový odpad prejde potrebnou úpravou a nebude záťažou pre životné prostredie. Časť odpadu sa spracovaním premení na tuhé alternatívne palivo, biofrakcia sa stane vhodnou na ďalšie spracovanie v bioplynových staniciach a na skládkach končí iba minimálne množstvo odpadu,“ povedal.



Okrem toho, že sa procesom splní povinnosť upraviť zmesový odpad pred uložením na skládku, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2023, samosprávy podľa neho ušetria aj na poplatkoch za skládkovanie.



Celková finančná alokácia uvedenej výzvy je 79,4 milióna eur. Odobrených bolo 22 žiadostí, schválená suma NFP je viac ako 61,6 milióna eur. Ďalších 11 žiadostí sa aktuálne posudzuje, spolu žiadajú NFP vo výške takmer 30 miliónov eur.