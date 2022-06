Linku medzi Bratislavou a Hainburgom plánujú spustiť v septembri

Bratislava 8. júna (TASR) - Autobusovú linku medzi Bratislavou a rakúskym prihraničným mestom Hainburg an der Donau by mali od 5. septembra obnoviť. TASR o tom informovali z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý sa na projekte finančne spolupodieľa s mestom Bratislava a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko.



Keď autobusy medzi Bratislavou a Hainburgom začnú opäť premávať, očakáva sa prevádzka v režime takzvaného hodinového taktu a zároveň sa počíta s tým, že sa postupne obnoví počet cestujúcich na úroveň z roku 2019. V prípade dostatočného záujmu by sa mohlo prejsť na režim polhodinového taktu.



Linku môžu obnoviť vďaka zmluve s novým dopravcom Arriva, ktorý zabezpečuje od vlaňajšej polovice novembra v Bratislavskom kraji regionálnu autobusovú dopravu. Kontrakt umožňuje BSK objednávať prímestskú autobusovú dopravu aj v "záujmovom území kraja", čiže aj za hranicami kraja či štátu. Podmienkou BSK bolo, že na jej prevádzku prispejú aj ďalší partneri. Linka do Hainburgu bude súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.



Od 15. novembra minulého roka nie je v prevádzke žiadna autobusová linka spájajúca Bratislavu s jej rakúskym okolím. Pritom v rakúskej prihraničnej oblasti žije početná slovenská komunita dochádzajúca do hlavného mesta SR.



Naposledy linku prevádzkoval dopravca Slovak Lines. Jej zrušenie zdôvodnil dlhodobou vysokou stratovosťou a takisto chýbajúcou podporou zo strany slovenskej či rakúskej samosprávy. Komerčná linka dopravcu začala premávať na prelome rokov 2019/2020 po ukončení pôvodnej linky 901 prevádzkovanej Dopravným podnikom Bratislava a dotovanej mestom Bratislava.