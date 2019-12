Linky IDS BK budú od 23. 12. premávať ako cez prázdniny a sviatky

Bratislava 20. decembra (TASR) - Od 23. decembra do 7. januára budú linky integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) premávať v prázdninovom a sviatočnom režime. TASR o tom informoval koordinátor systému – Bratislavská integrovaná doprava.



Pre cestujúcich bude zabezpečená ponuka cestovania rovnomerne počas celého dňa. V špeciálnom režime budú premávať linky IDS BK na Štedrý deň (24. 12.) približne od 17.00 h a na Silvestra (31. 12.) približne od 20.00 h a počas prvých hodín Nového roka (1. 1.).



Počas zimných prázdnin budú premávať regionálne vlaky v prázdninovom a sviatočnom režime. Linka S55 (Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava) nebude od 24. decembra do 6. januára premávať, okrem spojov s odchodom z Trnavy o 5.24 h a 6.39 h počas pracovných dní. Vlaky linky S65 (Bratislava-Petržalka – Bratislava-Nové Mesto – Senec) od 24. decembra do 6. januára nebudú premávať. V pondelok 6. januára vypraví Železničná spoločnosť Slovensko mimoriadny REX 17728 Tribeč (Prievidza 18.34 h – Bratislava-hlavná stanica 21.29 h), ktorý bude od stanice Trnava linkou S50 a cestujúci budú môcť cestovať s integrovanými cestovnými lístkami. Vlaky linky S70 (Bratislava-hlavná stanica – Kvetoslavov) budú premávať v minimálne dvojhodinovom takte. V pracovných dňoch popoludní v smere z Bratislavy a ráno v smere do Bratislavy budú premávať aj ďalšie vlaky.



V regionálnej autobusovej doprave budú v pondelok (23. 12.) spoje premávať ako cez školské prázdniny. Na Štedrý deň (24. 12.) budú spoje premávať ako vo sviatok, ale s ďalšou redukciou spojov. Posledné spoje odídu z Bratislavy po 18.00 h. V Prvý a Druhý sviatok vianočný (25. – 26. 12.) spoje budú premávať ako vo sviatok. Nasledujúce dni budú spoje premávať buď ako cez školské prázdniny, alebo ako vo sviatok. Na Silvestra (31. 12.) budú spoje premávať ako cez školské prázdniny, ale s ďalšou redukciou spojov. Posledné spoje odídu z Bratislavy po 20.00 h. Na Nový rok (1. 1.) budú spoje premávať ako vo sviatok, ďalšie januárové dni až do 7. januára ako cez školské prázdniny alebo ako vo sviatok.



Od 23. decembra do 7. januára bude v pracovné dni okrem štátneho sviatku a dní pracovného pokoja pre prevádzku liniek MHD platiť prevádzkový režim „pracovný deň - školské prázdniny“ okrem tých liniek, ktoré majú celoročný cestovný poriadok. Nebude premávať linka 133.



Všetky cestovné poriadky nájdu cestujúci na stránke www.idsbk.sk a v mobilnej aplikácii IDS BK.



Dopravcami v IDS BK sú Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko.