Linky prešovskej MHD k nemocnici pôjdu po náhradnej trase
Cesta na Grešovej ulici bude asfaltovaná v čase od 7.00 do 15.30 h.
Autor TASR
Prešov 5. decembra (TASR) - Z dôvodu rekonštrukcie cesty na Grešovej ulici v Prešove budú linky MHD k nemocnici v sobotu (6. 12.) premávať po náhradnej trase. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Cesta na Grešovej ulici bude asfaltovaná v čase od 7.00 do 15.30 h. Práce budú realizované v jednom smere jazdy - v smere k Fakultnej nemocnici J. A. Reimana.
„Linky č. 10 a 19 (smer Nemocnica) po tom, čo obslúžia zastávku Železničná stanica, pôjdu po náhradnej trase cez Kuzmányho ulicu, pričom obslúžia zastávku Lesík delostrelcov (na znamenie) a vynechajú zastávky Čierny most, Grešova,“ uviedla Šitárová.
Linky č. 15, 21 a 29 (smer Nemocnica) obslúžia navyše zastávky Veľká pošta, Čierny most, Lesík delostrelcov (na znamenie) a vynechajú zastávku Grešova.
