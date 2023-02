Lipa slobody na Mierovom námestí v Trenčíne hynie, nahradí ju nová

Trenčín 25. februára (TASR) – Lipa slobody na Mierovom námestí v Trenčíne hynie. V pondelok (27. 2.) ju vytnú, na jar ju nahradí nová lipa striebristá. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Mesto sa lipu v strede námestia snažilo zachrániť a pomôcť jej viackrát. Keď arboristický orez a ani výživa, ktorú v zálievkach dostávala priamo ku koreňom a tiež na listy nepomohli, pristúpila radnica v apríli 2020 k ďalšiemu zákroku. Mesto investovalo do prevzdušnenia a do výživy koreňov. Žiaľ, nepomohlo to. To, že lipa odumiera, dokazuje i fakt, že v posledných rokoch má čoraz menej listov," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, odumretie lipy potvrdil dendrologický posudok z decembra 2021 so záverom, že strom treba odstrániť. Mesto disponuje už aj povolením na výrub. Toto miesto v centre Mierového námestia však nezostane prázdne. V jarných mesiacoch tu začne rásť lipa striebristá s obvodom kmeňa 45 centimetrov.



Lipu slobody v Trenčíne zasadili v roku 1968 členovia trenčianskeho hnutia odporu proti okupácii Československa len dva mesiace po vpáde sovietskej armády a armád ďalších štátov Varšavskej zmluvy. Stala sa symbolom túžby po slobode.