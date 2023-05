Lipany chcú odstrániť dvojzmennú prevádzku v škole na Komenského ulici

Lipany 25. mája (TASR) - Dvojzmennú prevádzku v Základnej škole na Komenského ulici v Lipanoch chce mesto odstrániť vybudovaním novej budovy a vytvorením šiestich tried. Radnica sa podľa primátora Vladimíra Jánošíka zameriava celkovo na zlepšenie životných podmienok marginalizovaných komunít.



"Prioritou na najbližšie obdobie je zabezpečenie práce pre nich a hľadanie podmienok na zamestnávanie. Ruka v ruke s tým ide aj zlepšenie bývania. Využili by sme aj možnosti, ktoré sledujeme v nasledujúcom programovom období v eurofondoch a pláne rozvoja, kde vidíme, že vieme v spolupráci s touto komunitou zlepšiť im životné podmienky," uviedol pre TASR primátor.



Najbližšie by chceli zrealizovať projekt predplatenej elektriny. "Fungovali sme v jednom projekte predplatenej pitnej vody, čo sa veľmi osvedčilo. Ľudia si formou čipov vopred kupujú pitnú vodu. Teraz ideme do projektu predplatenej elektriny. Každý si vopred zaplatí elektrinu a následne toľko môže aj spotrebovať," vysvetlil primátor.



"Je ukončený projekt komunikácie, kde sme im vytvorili podmienky na prístup ku komunitnému centru z ich lokality. V štádiu stavebného povolenia je vybudovanie materskej školy (MŠ) s kuchyňou a pred vydaním stavebného povolenia je projekt odstránenia dvojzmennej prevádzky v základnej škole (ZŠ). Takisto v rámci inklúzie nie je to v danej lokalite a je to v širšom centre mesta," doplnil Jánošík.



Vedľa MŠ s poldennou prevádzkou plánujú vybudovať novú budovu, do ktorej by sa žiaci presťahovali. "Na tom mieste, kde je vo veľmi zlom stave momentálne existujúca MŠ, pribudnú vybudované nové triedy. Tým pádom by sme rozšírili možnosti ZŠ na Komenského ulici na odstránenie dvojzmennej prevádzky. V najbližších rokoch by tak nebola v meste dvojzmenná prevádzka v ZŠ," povedal Jánošík.



Odhadované náklady na vybudovanie MŠ z eurofondov sú podľa jeho slov približne milión eur. "Sme pred vydaním stavebného povolenia, ešte nemáme rozpočet na šesť tried základnej školy. Predpokladám, že náklady budú približne 800.000 eur," dodal primátor.