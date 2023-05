Lipany chcú predajom pozemkov vytvoriť kapacity na ubytovanie turistov

Lipany 21. mája (TASR) - Predajom pozemkov pri súkromnom akvaparku chce mesto Lipany vytvoriť podmienky na ubytovanie turistov. Či tam budú postavené penzióny, menšie chatky alebo hotely, nechá na samotných investorov. Ide o plochu, ktorá je vyčlenená na cestovný ruch.



"Máme vydané stavebné povolenie na zhotovenie infraštruktúry, čiže ciest a chodníkov. Chceli by sme tieto pozemky predať a vytvoriť podmienky na ubytovanie, ktoré by následne prinieslo príjem z dane z ubytovania. To je pre rozvoj cestovného ruchu asi najprioritnejšie, čo by sme v najbližšom období chceli realizovať," uviedol pre TASR primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík a doplnil, že investorov nebudú obmedzovať v tom, čo by tam malo stáť.



"Vzhľadom na to, že pri nedostatku stavebných pozemkov v Lipanoch sa blížime k cene 100 eur za štvorcový meter a máme tam 3,5 hektára, z ktorých časť je vyčlenená na cesty, tak je ľahké si prerátať, aký príjem len z predaja môže mesto mať. Je ťažké dopredu povedať, koľko ubytovaní môže vzniknúť a následne aká bude z toho daň z ubytovania," doplnil Jánošík.



Keďže majú právoplatné stavebné povolenie na budovanie infraštruktúry, je podľa neho na rozhodnutí mestskej samosprávy, či infraštruktúru vybuduje mesto a zhodnotí pozemky alebo ich predá bez vybudovania infraštruktúry. "Samozrejme, pri zohľadnení možno aj nižšej ceny, že ju vybudujú budúci developeri, investori," vysvetlil primátor.



Akvapark fungoval posledné dva roky v režime letnej prevádzky. Tento rok má investor skolaudovanú aj celoročnú prevádzku. Aktuálne je už otvorený. "Pre mesto Lipany to bol po prvom otvorení letnej prevádzky prvý výrazný krok v rozvoji cestovného ruchu. Celoročná prevádzka nám otvorí možnosti na vytvorenie podmienok na ubytovanie a získanie príjmu nielen z dane z nehnuteľností, ale i ubytovania," dodal Jánošík.