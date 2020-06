Liptáci otvorili letnú turistickú sezónu, bude najmä o bicyklovaní

Liptovský Mikuláš 6. júna (TASR) - Liptáci v sobotu symbolicky otvorili letnú sezónu. V Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši sa odhodlali zbúrať mýty o tom, že Liptov nie je cyklistický región. Hornatý región má silný e-bike potenciál, ktorý sa rozhodla Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov pretaviť do vytvorenia najsilnejšieho e-bike regiónu na Slovensku, informovala manažérka OOCR Katarína Šarafínová.



"My na Liptove máme radi výzvy a nerobíme nikdy nič len tak na oko. Keď sa už do niečoho pustíme, chceme vytvoriť skutočne dobrý produkt pre našich návštevníkov aj pre domácich. Náš nový cieľ je Liptov e-bike región. V tomto duchu otvárame symbolicky aj našu letnú sezónu," povedal predseda Predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.



Sezóna nebude len o cyklistike, lebo pestrá, komplexná a aj bezpečná ponuka Liptova je podľa neho kľúčový tromf, ktorý tento región má a ktorým chce opäť presvedčiť návštevníkov na výber dovolenky či výletu práve na Liptov. "Dovolenka na Slovensku je v týchto časoch skutočne dobrá voľba. Preto verím, že nás Slováci podporia a prídu do nášho regiónu napríklad aj za cyklistikou. Investovali sme do 16 elektronabíjacích staníc, z ktorých sme už desať uviedli do užívania. Zároveň rozbiehame spoluprácu s e-bike požičovňami na Liptove. Stávame sa tak najsilnejším e-bike regiónom," priblížil.



Sezónu symbolicky otvorila zvončekom na elektrobicykli štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková. "Liptov má viac ako 800 kilometrov značených cyklotrás, veľká časť je v horskom teréne. Často je nutné absolvovať náročnejšie stúpania, a preto môže práve e-bike, teda bicykel s elektrickou podporou, významne napomôcť k pohodovej jazde. Zásluhou e-biku si jazdu užijú nielen športovo naladení ľudia, ale aj rekreační cyklisti," vysvetlila Šarafínová.



Liptov podľa nej zároveň spolupracuje na projektovej dokumentácii Vážskej cyklomagistrály a Cesty okolo Tatier. "Úsek medzi Liptovskou Ondrašovou a Liptovským Trnovcom je dlhodobo kritický a vyžaduje si riešenie bezpečnosti pre cyklistov, ktorých tu najmä v teplejších mesiacoch v roku býva množstvo. Projektová dokumentácia má by hotová v priebehu tohto roka a jej výsledná suma vyjde z verejného obstarávania. Tento úsek zároveň nadväzuje na úsek do Ondrašovej, ktorého výstavba je plánovaná už v tomto roku," avizovala.



Liptovská OOCR pripravila pre cyklistov i súťaž, jej podmienky nájdu na jej internetovej stránke.