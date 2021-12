Liptáci vyzbierali v tomto roku 300 ton kuchynského odpadu

Liptovský Mikuláš 31. decembra (TASR) – V meste Liptovský Mikuláš vyzbierali v roku 2021 približne 300 ton kuchynského odpadu. Na budúci rok by to mohlo byť raz toľko, odhadol viceprimátor mesta Ľuboš Trizna.



Začiatkom roka 2022 budú pracovníci verejnoprospešných služieb mesta vymieňať pôvodné hnedé kontajnery za nové. Nádoby sú rovnako veľké, hnedej farby, rozdiel je v konštrukcii. Nové nádoby majú vetracie otvory, systém vetrania vo veku a mriežku na dne nádoby, ktorá oddeľuje tekutú časť odpadu od pevnej. Ako doplnil Trizna, v súčasnosti je v meste a mestských častiach umiestnených 256 zberných nádob.



Financie na nové nádoby a ďalšie technické a technologické vybavenie na zhodnocovanie kuchynského odpadu za takmer milión eur získala radnica z eurofondov. Súčasťou projektu "Zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu" je aj obstaranie aeróbneho fermentora, čelného nakladača, preosievača, zberového vozidla a miešacieho vozu. "Projekt má byť ukončený v júni 2022. Dovtedy budú do zberu postupne zapájané, podľa ich dodania, zariadenie i technika a sprevádzkuje sa fermentor," ozrejmila Mária Lošonská z mestského úradu.



Kuchynský odpad zbierajú smetiari v týždenných intervaloch, každý pondelok a utorok. "Frekvencia zvozu ostáva rovnaká. Nie je dôvod meniť ani systém zberu, ľudia si zvykli aj vďaka rozsiahlej informačnej kampani pomerne rýchlo," zhodnotil Martin Kögel z verejnoprospešných služieb.



Samospráva chce pokračovať v trende ekologizácie procesov pri nakladaní s odpadmi. Radnica získala nenávratné financie 150.000 eur na nákup stroja, ktorý zabezpečí hygienickú manipuláciu s kuchynským odpadom. Drvič umiestnenia v kompostárni zriadenej mestom, využívať ho budú počas celého roka.