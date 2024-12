Liptov a Orava ponúkajú deväť otvorených lyžiarskych stredísk

Ružomberok 23. decembra (TASR) - Liptov a Orava ponúkajú počas sviatkov deväť otvorených lyžiarskych stredísk. Momentálne sú otvorené najväčšie strediská, ale podarilo sa otvoriť aj niektoré menšie. Strediská o tom informovali na svojich weboch.



Závažná Poruba Ski Opalisko pri Liptovskom Mikuláši aktuálne ponúka spustený vlek a lanovku s dvoma zjazdovkami.



SKI Centrum Demänová ponúka okrem denného aj večerné lyžovanie do 19.00 h. Na Štedrý deň (24. 12.) bude stredisko otvorené do 16.30 h.



Jasná má momentálne v prevádzke desať lanoviek a 20 otvorených zjazdoviek. Denné lyžovanie je od 8.30 do 15.30 h.



Malinô Brdo má v prevádzke zatiaľ dva vleky a obe lanovky, z ktorých sa dá zlyžovať po štyroch zjazdovkách.



Ski Zábava Hruštín bude počas vianočných sviatkov 24. a 25. decembra mimo prevádzky. Od 26. 12. je prevádzková doba každodenne od 9.00 do 16.00 h. V prevádzke majú dva vleky.



Orava Snow - Oravská Lesná má otvorené dve lanovky, dva vleky a šesť zjazdoviek. Stredisko je uzavreté na Štedrý deň, potom bude každodenne otvorené od 9.00 do 16.00 h.



Vrátna - Chleb otvorí lyžiarsku sezónu 26. decembra. Svahy budú denne otvorené od 9.00 do 15.30 h.



Ski Park Kubínska Hoľa má zatiaľ spustenú jednu lanovku v hornej časti zjazdovky a druhú v dolnej časti. Denne premávajú od 8.30 do 15.30 h.



Roháče - Spálená Dolina bude na Štedrý deň v prevádzke od 9.00 do 13.00 h. Momentálne premáva lanovka a štyri vleky. Návštevníci môžu využiť sedem otvorených zjazdoviek.