Liptov má aktuálne veľmi dobrú obsadenosť ubytovacích zariadení

Liptovský Mikuláš 1. augusta (TASR) – Región Liptov dosahuje v polovici letnej sezóny veľmi dobrú obsadenosť ubytovacích zariadení, potvrdila to Katarína Šarafínová z tamojšej oblastnej organizácie cestovného ruchu.



"Každý, kto má záujem dovolenkovať na Liptove by nemal váhať a vybrať si ubytovanie podľa svojich predstáv, pretože záujem o dovolenky stúpa. August je mesiacom, kedy najmä Slováci po oddychu pri mori chcú navyše absolvovať dovolenku aj v slovenských horách," priblížila Šarafínová. Zároveň podľa jej slov ľuďom na horách sa lepšie zvládajú horúčavy, keďže teploty tam bývajú oveľa prijateľnejšie.



Ako dodala Šarafínová, pandémia zmenila správanie ľudí, pobyty si objednávajú na poslednú chvíľu. Uviedla, že na druhý prázdninový mesiac je lepšie rezervovať si pobyty skôr, aby bolo z čoho vyberať. "Top tipy na augustové aktivity počas pobytu na Liptove sú návštevy vodných parkov alebo výlet do Demänovskej doliny. Okrem turistiky tam dovolenkári uvidia aj ovečky, ktoré sa po rokoch vrátili na svahy tamojšieho horského strediska a spásajú trávnaté porasty. Čoraz obľúbenejšia je aj cykloturistika s využitím elektrobikov či paddleboarding na Liptovskej Mare," vymenovala.



Úvod letnej sezóny podľa Šarafínovej zďaleka nebol podľa ich predstáv. Kapacity v regióne neboli dostatočne obsadené. "Cítili sme to najmä prvé dva júlové týždne," zhodnotila s tým, že situácia sa začala meniť až okolo 15. júla a tento výpadok sa v regióne už nepodarí dobehnúť.