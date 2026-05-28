Liptov otvára letnú sezónu s 850 kilometrami cyklotrás
Autor TASR
Bobrovec 28. mája (TASR) - Región Liptov otvára letnú turistickú sezónu s 850 kilometrami cykloturistických trás, 1185 kilometrami turistických chodníkov, a najmä s tradičnou Liptovskou bryndzou. Práve tá je od marca zaradená do registra chránených označení pôvodu.
„Letná sezóna na Liptove je prirodzene najmä o vode. Máme Liptovskú Maru, viaceré vodné parky, či divokú vodu. Ale ľudia prichádzajú aj na hory, kde sa môžu príjemne schladiť. Takže záujem je aj o turistiku, cyklistiku aj jaskyne. Tých možností je v regióne naozaj neúrekom,“ opísala manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová.
Tohtoročnú letnú sezónu sa vrátia cyklisti do Jasnej, kde bude vybudovaný bike park a pre deti slide park. Zároveň sa vylepšuje náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička, ktorá oslavuje v tomto roku desiate výročie. Pri vodopádoch v Hrabovskej doline chcú zlepšiť okolie tamojšej studničky.
Región Liptov má viac ako 20.000 registrovaných lôžok. „Dopyt o ubytovanie je veľmi dobrý. Pohybuje sa zhruba v rovnakých úrovniach ako v minulom roku. Veríme, že to porastie ešte viac, pretože sa nám darí každým rokom prekonávať štatistiky a zvyšovať návštevnosť,“ spresnila Šarafínová s tým, že ceny kopírujú v prvom rade vývoj na trhu, a keďže je inflácia, tak určitý nárast cien registrujú.
Návštevníkov Liptova čaká aj obmedzenie prístupu do Jánskej doliny. Momentálne sa rekonštruuje most do Liptovského Jána pred Uhorskou Vsou. Turisti sa ale pohodlne dostanú do Liptovského Jána a do Jánskej doliny po diaľnici D1, ktorá je aktuálne bez poplatku.
Zaradenie Liptovskej bryndze do registra chránených označení pôvodu má pre salaše veľký význam, pretože im to pomôže prilákať ľudí, ktorí chcú niečo autentické, čo sa vyrába práve na Liptove. „Liptovská bryndza je špecifická tým, že je prakticky nepasterizovaná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka. Ovce, od ktorých sa nadojí toto mlieko, sa pasú na lúkach. Nie sú to ovce kŕmené v maštali nejakými jadrovými alebo konzervovanými krmivami. Ale vyslovene len tým, čo spasú, tými zdravými bylinami,“ priblížil Milan Gajan zo Salašu Pastierska v Bobroveckej doline.
Dodal, že na Liptove, konkrétne na úpätí Západných Tatier je vápencové podložie, kde je veľmi kvalitná paša. Rozmanitá flóra lúk dodáva ovčiemu mlieku škálu živín, aromatických látok a minerálov, čím zlepšuje jeho chuť, arómu a nutričnú hodnotu vďaka prospešným mastným kyselinám, vitamínom a antioxidantom. Horské byliny navyše poskytujú esenciálne oleje a antioxidanty, ktoré obohacujú ovčie mlieko o sladkú, krémovú chuť a miernu kyslosť. „Tým pádom vzniká veľmi kvalitné ovčie mlieko, čo pridáva vysokú hodnotu tejto Liptovskej bryndzi,“ doplnil Gajan.
