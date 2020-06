Liptov ponúka 800 km cyklotrás aj špeciálny cyklobus

Liptovský Mikuláš 30. júna (TASR) – Cyklisti na Liptove môžu počas leta využiť špeciálne vybavený autobus s nosičom na bicykle. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov spája cyklobus Liptovský Mikuláš s viacerými miestami smerom na východ regiónu až po obec Važec.



"Cyklobus finančne podporil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a vďaka úzkej kooperácii s našou oblastnou organizáciou dostávajú možnosť využívať výhody cyklobusu aj cyklisti na Liptove. Vítame túto možnosť, lebo náš región vnímame ako neobjavený cykloregión s veľkým potenciálom rastu. Cyklobus bude jazdiť denne počas školských prázdnin a v septembri počas víkendov. Cestovné lístky si cestujúci môžu zakúpiť u vodiča a za prepravu bicykla zaplatia len päťdesiat centov," povedal predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.



O cyklistiku a pohyb v prírode je podľa Šarafínovej záujem. "Preto nie je ničím prekvapivým, že Liptov bojuje o svoje miesto medzi cyklistickými cieľmi. Viac ako 800 kilometrov značených cyklotrás hovorí za všetko. Podpora e-bike cyklistiky a nový cyklobus sú zrejmým vyústením snaženia Liptákov, ale nielen ich," podotkla.



"Osobne mám veľmi rada horný Liptov, takže vítam možnosť dostať sa bližšie k jeho krásam cyklobusom. Väčšina návštevníkov pozná strednú časť regiónu, ktorá je turisticky vyhľadávanejšia, ale horný Liptov má čo ponúknuť. Odporučila by som s využitím cyklobusu trasu z Východnej na hornú nádrž Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh či trasu z Liptovského Hrádku cez Pribylinu a Liptovskú Kokavu späť do Liptovského Hrádku. Ak niekto nemá dostatočnú kondíciu alebo by chcel prejsť viac kilometrov v kratšom čase, tak odporúčam e-bicykel, ktorý nie je problém zapožičať v sieti požičovní po celom regióne," doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



S využitím cyklobusu odporúča OOCR Región Liptov aj cyklotrasy Hybe – Kráľova Lehota alebo Podbanské, Liptovský Peter – Jamník – Vavrišovo, Liptovský Ján – Svidovské sedlo, Hybe – Michalovo a tiež Važec – Brezová. "Viac o tipoch na cyklotrasy a letnej súťaži nájdu cyklisti na internetovej stránke visitliptov.sk," dodala Šarafínová.