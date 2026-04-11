Liptov ride spojí zimné i letné športy
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. apríla (TASR) - Liptov ride spojí zimu s letom. Na štart v poradí deviateho ročníka štafetových pretekov na Liptove sa v sobotu postaví viac ako 400 pretekárov, ktorí si vyskúšajú päť disciplín - cyklistiku, skialpinizmus, freeride lyžovanie, beh a kajak. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová.
„Preteky odštartujú v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ cyklisti vyrazia smerom do Jasnej. Nasledovať bude výstup skialpinistov na Chopok a zjazd. Na konci freeridovej časti nastúpia na trať bežci, ktorí sa napriek štartu v Jasnej zapotia. Absolvujú 16-kilometrový beh späť s prevýšením okolo 280 výškových metrov a finále na divokej vode,“ načrtla Šarafínová.
Na štarte sa podľa nej predstaví 80 tímov, dokonca aj dvojice aj jednotlivci, ktorí sa odhodlali zvládnuť všetkých päť disciplín. Okrem slovenských športovcov a športovkýň sa predstavia i tí z Česka, Rakúska aj Nórska. Tento rok navyše nebude chýbať ani špeciálny tím Liptova pod vedením olympionika Jakuba Šiarnika, v ktorom sa predstavia liptovské športové osobnosti vrátane strieborného olympionika z Tokia Jakuba Grigara.
Okrem športu čaká divákov celodenný program v areáli vodného slalomu - gastro zóna, oddych, zábava aj aktivity pre rodiny s deťmi. Pre najmenších pripravili organizátori detskú zónu aj detské Liptov Ride preteky, kde si môžu vyskúšať beh, bicykel či zábavnú opičiu dráhu. „Tento deň bude o športe, ale aj o spoločných zážitkoch. Ako mama malej školáčky sa špeciálne teším na detský Liptov Ride. Celé preteky sme pre deti nastavili tak, aby si deň hlavne užili radosťou z pohybu,“ podotkla Katarína Guothová z organizačného tímu. Po športe čaká na návštevníkov večerná párty v dome kultúry v Liptovskom Mikuláši s koncertmi a dídžejmi.
„Liptov Ride je zároveň ideálnou príležitosťou, ako si užiť pár dní na Liptove naplno. Ešte stále máme výborné lyžiarske podmienky pod Chopkom a zároveň v podhorí sú podmienky ako stvorené na pohyb v prírode, ktorá dýcha jarou,“ priblížila riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.
Podujatie Liptov Ride je realizované aj vďaka finančnej podpore z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške 8000 eur.
