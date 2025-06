Liptov sa pripravuje na rozprávkový festival Za siedmimi horami

Ružomberok 20. júna (TASR) - Liptov sa pripravuje na 8. ročník najväčšieho rodinného festivalu na Slovensku Za siedmimi horami. Festival počas dvoch predĺžených víkendov zavíta do piatich lokalít Liptova. Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov, okrem zahraničných umelcov sa organizátori zamerali aj na umelecké dekorácie a tematické zóny, v ktorých nebude núdza o zábavu i vzdelávanie.



Po prvý raz zavíta podujatie na Malinô Brdo pri Ružomberku, do záhrady za Galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a po dvoch rokoch sa opäť vráti na lúku pri Dome kultúry v Liptovskom Hrádku. Úplne nový koncept pripravili organizátori aj v Liptovskom Jáne, kde sa festival rozloží na začiatku letných prázdnin v termíne 27. až 29. júna.



„Cítili sme, že nastal čas na zmenu a namiesto putovania po Liptovskom Jáne a Jánskej doline potrebujeme pre návštevníkov nájsť jeden veľký areál, v ktorom budú sústredené všetky služby, program, atrakcie i vzdelávacie aktivity. Ideálnym miestom je priestranná lúka pod kúpaliskom, ktorá susedí s parkoviskom. Prví návštevníci to budú mať od svojho auta do areálu iba niekoľko metrov. Ani ostatní sa však príliš nenachodia, keďže parkovať sa bude dať aj v obci a v samotnej Jánskej doline,“ uviedol riaditeľ festivalu Michal Rybanský.



Tento ročník prinesie vzdelávacie workshopy a aktivity z rôznych sfér bežného života. K finančnej gramotnosti, dopravnej výchove, prvej pomoci, dentálnej hygiene a ochrane prírody tento rok pribudnú aj základy kybernetickej bezpečnosti, vesmírna škola a robotika v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou.



V prípade priaznivého počasia počítajú organizátori počas festivalu 27. až 29. júna a 4. až 7. júla s návštevnosťou okolo 17.000 ľudí.