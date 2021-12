Liptovská galéria daruje zaočkovaným nad 50 rokov polročnú vstupenku

Liptovský Mikuláš 16. decembra (TASR) - Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ponúka vstup do galérie na pol roka zadarmo pre ľudí nad 50 rokov, ktorí sa dajú do konca decembra zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Ako informuje galéria na svojej webovej stránke, ide o poďakovanie pre návštevníkov za to, že chcú chrániť seba aj ostatných.



Podľa ďalších zverejnených informácií voľná vstupenka platí pre zaočkovanú osobu z okresu Liptovský Mikuláš a ďalšiu osobu v období od 1. januára do 30. júna 2022. Vyzdvihnúť si ju môžu do konca tohto roka v galérii počas pracovných dní od 9.00 do 15.00 h. Je pri tom nutné preukázať sa termínom očkovania od 1. novembra do 31. decembra tohto roka.