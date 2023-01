Liptovská galéria si 200-ročné jubileum P. M.Bohúňa pripomína výstavou

Liptovský Mikuláš 12. januára (TASR) – Jubileum 200 rokov od narodenia slovenského výtvarného umelca Petra Michala Bohúňa si Liptovská galéria v Liptovskom Mikuláši, nesúca jeho meno, pripomína výstavou. Podarilo sa na ňu zapožičať obrazy, grafiky, ale aj nábytok, šperky a iné dobové predmety zo 14 galérií a múzeí. TASR o tom informovala Katarína Gallová z galérie.



Výstava ponúka príležitosť vidieť na jednom mieste veľkú časť Bohúňovej tvorby, ktorá je za bežných okolností uchovaná v slovenských i zahraničných múzeách a galériách. "Petra Michala Bohúňa by sme mohli plným právom nazvať maliarom vľúdneho štetca. Pretože za každých okolností, či už plný mladíckych vlasteneckých ideálov alebo pod ťarchou neskoršej životnej melanchólie, dokázal do svojich obrazov vložiť svoju zjavnú empatiu, pochopenie a láskavosť k národu, prírode i portrétovaným jednotlivcom," priblížila kurátorka výstavy Ingrid Halászová.



Verejnosť si môže výstavu pozrieť do 26. augusta.