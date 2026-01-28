< sekcia Regióny
Liptovská galéria spustila nový vzdelávací projekt Hviezdy galérie
Zámerom galérie je motivovať k návšteve najmä rodiny s deťmi a ponúknuť im zmysluplnú spoločnú aktivitu, ktorá prepája vzdelávanie s príjemne stráveným časom v galérii.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 28. januára (TASR) - Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši spustila nový dlhodobý vzdelávací projekt Hviezdy galérie, ktorého cieľom je hravou a zrozumiteľnou formou sprístupniť kultúrne dedičstvo širokej verejnosti. Projekt sa zameriava na spoznávanie histórie a významu výnimočných umeleckých diel vznikajúcich na území Slovenska od stredoveku až po súčasnosť. TASR o tom informovala Katarína Gallová z Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.
„Spoločnou témou projektu sú tzv. hviezdy - šesť starostlivo vybraných diel zo stálych expozícií Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Tieto diela vybrali interní kurátori ako najvýznamnejšie či najreprezentatívnejšie zo zbierkového fondu galérie a zároveň ilustrujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku,“ uviedla Gallová s tým, že projekt využíva rozmanité edukačné metódy a okrem vyzdvihnutia umeleckých hodnôt galerijných zbierok si kladie za cieľ prispieť k lepšiemu porozumeniu dejín umenia a ich historických a spoločenských kontextov u verejnosti.
Vzdelávací projekt pozostáva z dvoch hlavných častí. Pre deti sú pripravené samostatne použiteľné pracovné zošity, ktoré podporujú aktívne a hravé objavovanie umeleckých diel. Pre študentov a dospelých je k dispozícii online rozhranie prístupné prostredníctvom QR kódu priamo v expozícii, ktoré ponúka rozšírené informácie a videá k jednotlivým dielam. Všetky aktivity je možné absolvovať aj individuálne, bez potreby rezervácie termínu s galerijnou pedagogičkou.
Zámerom galérie je motivovať k návšteve najmä rodiny s deťmi a ponúknuť im zmysluplnú spoločnú aktivitu, ktorá prepája vzdelávanie s príjemne stráveným časom v galérii. „Jednotlivé vekové kategórie môžu objavovať diela spoločne, pričom každý návštevník má k dispozícii edukačný obsah primeraný svojmu veku a skúsenostiam,“ dodala Gallová.
