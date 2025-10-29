< sekcia Regióny
Liptovská nemocnica získa dva milióny eur na magnetickú rezonanciu
V liptovskomikulášskom okrese potrebuje ročne vyšetrenie magnetickou rezonanciou približne viac ako 2500 pacientov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. októbra (TASR) - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši získa z plánu obnovy takmer dva milióny eur s DPH na novú magnetickú rezonanciu s kompletným príslušenstvom. V stredu na tlačovej konferencii v nemocnici to oznámil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) spolu s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou a primátorom Liptovského Mikuláša Jánom Blcháčom.
Minister zdravotníctva zdôraznil, že obyvatelia Liptovského Mikuláša, ale aj širšieho okolia majú garantované, že vyšetrenia novou magnetickou rezonanciou tam budú prebiehať najneskôr od 30. júna budúceho roka. „Keď som hovoril s predstaviteľmi nemocnice, tak naozaj mi bolo jasne naznačené, že investícia do magnetickej rezonancie je kľúčovou technológiou, pretože umožňuje presnejšiu diagnostiku, rýchlejšie rozhodovanie, ale predovšetkým šetrnejší prístup k našim pacientom,“ podotkol Šaško.
V liptovskomikulášskom okrese potrebuje ročne vyšetrenie magnetickou rezonanciou približne viac ako 2500 pacientov. Doteraz ľudia na vyšetrenie čakali niekoľko mesiacov alebo museli cestovať do Ružomberka či Popradu. „Už čoskoro budú mať všetci títo ľudia modernú diagnostiku priamo doma, v Liptovskom Mikuláši. Pre našich obyvateľov to znamená viac istoty, menej strachu, rýchlejšiu pomoc a väčšiu šancu na uzdravenie,“ uviedol Blcháč.
Liptovská nemocnica bola tento rok zaradená do druhej úrovne medzi regionálne nemocnice. „Moderný prístroj zrýchli diagnostiku našich pacientov a umožní našim lekárom a zdravotníkom rýchlejšie zahájiť liečbu pacienta,“ dodala riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková s tým, že okrem magnetickej rezonancie nemocnica v rámci plánu obnovy a odolnosti zrekonštruovala aj pracovisko psychiatrie, kde sa vytvorili nové seklúzne izby, a pripravila novú prevádzku psychosociálneho centra.
Podľa Jurinovej sa ŽSK snažil o magnetickú rezonanciu pre Liptovskú nemocnicu už niekoľko rokov. „Keď sme išli do výstavby a prijali sme rozhodnutie, že ideme stavať budovu, nemali sme ešte úplne jasné, akým spôsobom budeme vedieť naplniť túto budovu. Som veľmi rada, že ministerstvo zdravotníctva prijalo rozhodnutie a z plánu obnovy vyčlenilo financie na magnetickú rezonanciu v Liptovskom Mikuláši, rovnako aj v Trstenej a v tomto balíku zakupuje aj prístroj pre Kysuckú nemocnicu v Čadci,“ priblížila predsedníčka ŽSK.
