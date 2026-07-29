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Liptovská nemocnica zmodernizovala chirurgické oddelenie
Kompletnou rekonštrukciou prešlo chirurgické oddelenie, ktoré bolo už nevyhovujúce z hygienických i pracovných dôvodov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. júla (TASR) - V Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v stredu otvorili zmodernizované chirurgické oddelenie. Dvojročná obnova oddelenia bola vyčíslená na 260.000 eur. Ako informoval námestník pre operačné odbory v Liptovskej nemocnici s poliklinikou a zástupca primára na chirurgickom oddelení nemocnice Branislav Bizub, ročne v Liptovskej nemocnici urobia okolo 3000 operačných výkonov a samotná všeobecná chirurgia urobí okolo 1200 výkonov ročne.
Kompletnou rekonštrukciou prešlo chirurgické oddelenie, ktoré bolo už nevyhovujúce z hygienických i pracovných dôvodov. „Pacienti teraz môžu využívať krásne, nové, hygienickým štandardom zodpovedajúce priestory. Zvýšilo to úroveň zdravotnej starostlivosti s tým, že pacienti sú tu zvážaní z obrovského spádu. Liptov je región, kde je síce zhruba 80.000 obyvateľov, ale je tu milión a pol prenocujúcich počas celého roka. Takže my ako chirurgické oddelenie sme extrémne vyťažení,“ uviedol zástupca primára na chirurgickom oddelení nemocnice.
Na oddelení okrem kompletnej rekonštrukcie podláh a nábytkov vybudovali aj rozvod kyslíkového potrubia. „Samotná jednotka intenzívnej starostlivosti prešla kompletnejšou rekonštrukciou, kde sme oddelili sesterský priestor od pacientskeho priestoru. Sestry v službách už nebudú zdieľať ten istý priestor s mnohokrát infekčným pacientom. Sú osobitne oddelene v klimatizovanej hygienicky vyhovujúcej miestnosti. Samotní pacienti sú takisto izolovaní v samotných boxoch, ktoré sú takisto odvetrávané a klimatizované,“ priblížil Bizub.
Riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková doplnila, že finančné prostriedky, ktoré boli použité na modernizáciu pracoviska chirurgie, boli vlastné zdroje Liptovskej nemocnice, to znamená z verejného zdravotného poistenia. „Boli tam finančné prostriedky použité z darov pre chirurgické oddelenie a finančné prostriedky z občianskeho združenia Liptovskej nemocnice,“ spresnila Pohančeníková s tým, že oddelenie plánujú oficiálne spustiť od 1. septembra.
Kompletnou rekonštrukciou prešlo chirurgické oddelenie, ktoré bolo už nevyhovujúce z hygienických i pracovných dôvodov. „Pacienti teraz môžu využívať krásne, nové, hygienickým štandardom zodpovedajúce priestory. Zvýšilo to úroveň zdravotnej starostlivosti s tým, že pacienti sú tu zvážaní z obrovského spádu. Liptov je región, kde je síce zhruba 80.000 obyvateľov, ale je tu milión a pol prenocujúcich počas celého roka. Takže my ako chirurgické oddelenie sme extrémne vyťažení,“ uviedol zástupca primára na chirurgickom oddelení nemocnice.
Na oddelení okrem kompletnej rekonštrukcie podláh a nábytkov vybudovali aj rozvod kyslíkového potrubia. „Samotná jednotka intenzívnej starostlivosti prešla kompletnejšou rekonštrukciou, kde sme oddelili sesterský priestor od pacientskeho priestoru. Sestry v službách už nebudú zdieľať ten istý priestor s mnohokrát infekčným pacientom. Sú osobitne oddelene v klimatizovanej hygienicky vyhovujúcej miestnosti. Samotní pacienti sú takisto izolovaní v samotných boxoch, ktoré sú takisto odvetrávané a klimatizované,“ priblížil Bizub.
Riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková doplnila, že finančné prostriedky, ktoré boli použité na modernizáciu pracoviska chirurgie, boli vlastné zdroje Liptovskej nemocnice, to znamená z verejného zdravotného poistenia. „Boli tam finančné prostriedky použité z darov pre chirurgické oddelenie a finančné prostriedky z občianskeho združenia Liptovskej nemocnice,“ spresnila Pohančeníková s tým, že oddelenie plánujú oficiálne spustiť od 1. septembra.