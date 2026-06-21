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Liptovská svadba prinesie do skanzenu tradičné svadobné obyčaje
Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity pre všetky vekové kategórie.
Autor TASR
Pribylina 21. júna (TASR) - Tradičné svadobné obyčaje budú v centre pozornosti Liptovskej svadby v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Celodenné podujatie v nedeľu priblíži návštevníkom bohatstvo a rozmanitosť svadobných zvykov, krásu autentických krojov, ľudových piesní a tancov, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
„Začneme česaním nevesty z Liptovských Sliačov a povieme si viac o tradičných ženských účesoch a spôsoboch úpravy vlasov v minulosti. Nasledovať bude obliekanie nevesty spojené s odobierkou od rodičov,“ priblížila Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska, ktoré je spoluorganizátorom podujatia. Detské hry a tance na lúke vystrieda ukážka svadobných príprav nevesty z horného Liptova. „Obliekanie mladuchy z Východnej doplníme o tradičné svadobné piesne,“ doplnila Veselovská.
Vrcholom programu bude popoludní svadobný sprievod dedinou, ktorý návštevníkom priblíži atmosféru liptovskej svadby v podaní Folklórnej skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, Folklórnej skupiny Kriváň z Východnej a Detského folklórneho súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. „Návštevníci tak budú môcť postupne sledovať jednotlivé etapy svadobného dňa od prípravy nevesty, odobierky, svadobného sprievodu, sobáša až po čepčenie a ďalšie svadobné zvyky,“ priblížil podujatie Radovan Sýkora, zodpovedný za tvorbu programov Liptovského múzea.
Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity pre všetky vekové kategórie. V tvorivej dielni si návštevníci budú môcť vyskúšať viazanie svadobných pierok, pripravená bude aj výstava Liptovská svadba či fotografická výstava Sliačanské ženy a dievky a prezentácia ľudovoumeleckých výrobcov a predajcov. Júnové víkendy sprevádzajú aj jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice.
„Začneme česaním nevesty z Liptovských Sliačov a povieme si viac o tradičných ženských účesoch a spôsoboch úpravy vlasov v minulosti. Nasledovať bude obliekanie nevesty spojené s odobierkou od rodičov,“ priblížila Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska, ktoré je spoluorganizátorom podujatia. Detské hry a tance na lúke vystrieda ukážka svadobných príprav nevesty z horného Liptova. „Obliekanie mladuchy z Východnej doplníme o tradičné svadobné piesne,“ doplnila Veselovská.
Vrcholom programu bude popoludní svadobný sprievod dedinou, ktorý návštevníkom priblíži atmosféru liptovskej svadby v podaní Folklórnej skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, Folklórnej skupiny Kriváň z Východnej a Detského folklórneho súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. „Návštevníci tak budú môcť postupne sledovať jednotlivé etapy svadobného dňa od prípravy nevesty, odobierky, svadobného sprievodu, sobáša až po čepčenie a ďalšie svadobné zvyky,“ priblížil podujatie Radovan Sýkora, zodpovedný za tvorbu programov Liptovského múzea.
Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity pre všetky vekové kategórie. V tvorivej dielni si návštevníci budú môcť vyskúšať viazanie svadobných pierok, pripravená bude aj výstava Liptovská svadba či fotografická výstava Sliačanské ženy a dievky a prezentácia ľudovoumeleckých výrobcov a predajcov. Júnové víkendy sprevádzajú aj jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice.