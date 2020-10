Elektrické vedenie v Liptovskej Teplej bude bezpečnejšie pre vtáctvo

Liptovská Teplá 28. októbra (TASR) – Ochranu vtáctva v katastri obce Liptovská Teplá majú zabezpečiť špeciálne chráničky, ktoré energetici nainštalovali na stĺpy elektrického vedenia vysokého napätia. Štátna ochrana prírody územie vyhodnotila ako rizikové z pohľadu úhynu vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.



Najviac ohrozenými sú v tomto prípade dravce, pretože sa tu nachádzajú polia a elektrické stĺpy využívajú ako rozhľadne.



„Na úseku 1300 metrov sme ošetrili 14 stĺpov. Na konzoly sme upevnili zábrany, na izolátory a časť vedenia v ich blízkosti plastové kryty a niektoré holé vodiče sme vymenili za izolované. Zabránime tak dotyku vtákov so živými časťami elektrického vedenia," vysvetlil projektový manažér Stredoslovenskej distribučnej Milan Záhradník.



Prevádzkovateľ distribučnej siete investoval do projektu takmer 30 000 eur. Túto technológiu použil na Liptove prvýkrát.



„Ochrane životného prostredia sa venujeme systematicky v spolupráci so štátnymi ochranármi. V okrese Ružomberok sme v poslednom období preinvestovali do rôznych bezpečnostných prvkov desaťtisíce eur. Minulý rok sme napríklad pripevnili takzvané odkloňovače letu vtákov na všetky vedenia, ktoré križujú rieku Váh od Kraľovian až po Bešeňovú," skonštatovala vedúca tímu environmentalistov v Stredoslovenskej distribučnej Alena Skrisová.