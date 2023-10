V Liptovskej Tepličke zrekonštruovali most ponad miestny potok

Liptovská Teplička 19. októbra (TASR) - V Liptovskej Tepličke, okres Poprad, v týchto dňoch cestári ukončili rekonštrukciu mosta. Práce trvali od mája a vyžiadali si 628.000 eur. Obnovu mostného objektu, ktorý postavili cez potok Teplička ešte v 60. rokoch minulého storočia, financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth.



Rekonštrukcia už bola podľa krajských cestárov nutná, keďže vykonaná diagnostika odhalila jeho veľmi zlý stavebno-technický stav. Cieľom obnovy bolo zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a tiež predĺženie životnosti samotného mostného objektu. Súčasťou stavebných prác bolo vybúranie existujúcej nosnej konštrukcie a vybudovanie novej z vopred predpätých tyčových prefabrikátov so spriahujúcou doskou. Taktiež sa pristúpilo k rekonštrukcii vozovky. "Bolo potrebné vybudovať novú monolitickú konštrukciu, ide o jednoduchý jednopoľový most," priblížil Horváth.



Obnovu mosta víta aj miestny starosta Slavomír Kopáč, keďže sa nachádza na jedinej prístupovej ceste do koncovej obce. "Je to len začiatok rekonštrukcie ciest, ktoré sa týkajú Liptovskej Tepličky. Urobil sa aj úsek dlhý štyri kilometre smerom na Šuňavu, obnovila sa tiež cesta v dĺžke 400 metrov priamo v obci a spolu s krajom pripravujeme aj projektovú dokumentáciu na obnovu cesty smerom na Vikartovce, ktorá je v havarijnom stave. Máme ešte dva mosty, ktoré potrebujú rekonštrukciu a kraj ich zaradil do kategórie 4. a 5. havarijného stavu," zhodnotil starosta.



Horváth dodal, že momentálne má kraj pripravených zhruba 40 projektových dokumentácií na rekonštrukciu ďalších mostných objektov. PSK tiež finišuje s verejným obstarávaním dvoch veľkých investícií, ide o most v Lesíku delostrelcov v Prešove a most ponad železničnú trať v obci Štrba. "Do dvoch týždňov by sme mali vedieť výsledky. Všetky tieto mosty spadajú do balíka financovania z eurofondov, očakávame, že nová vláda tieto peniaze začne prideľovať na vyššie územné celky a my budeme schopní cez rozpočtové opatrenia začať stavať," dodal Horváth.



Okrem mostného objektu v Liptovskej Tepličke sa nedávno podarilo dokončiť aj ďalšie mosty v Nižnom Slavkove, okres Sabinov, vo Vyšných Repašoch v Levočskom okrese a tiež pred Spišskou Teplicou pri Poprade. Predseda PSK Milan Majerský upozornil na to, že tento rok odovzdajú do užívania aj väčšinu Cesty slobody vo Vysokých Tatrách.