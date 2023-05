Liptovská Teplička začala s opravou mosta, práce potrvajú do októbra

Liptovská Teplička 19. mája (TASR) - Cestári začali s rekonštrukciou mosta v Liptovskej Tepličke v okrese Poprad, práce potrvajú do jesene. Informovala o tom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) s tým, že mostný objekt cez potok Teplička bol postavený v 60. rokoch minulého storočia a už bola nutná jeho oprava. Na rekonštrukciu vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu viac ako 628.000 eur.



"Ak nepočítame drobné údržbové práce, most nebol modernizovaný 58 rokov," uvádzajú cestári. Vykonaná diagnostika odhalila jeho veľmi zlý stavebno-technický stav. Cieľom obnovy je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a tiež predĺženie životnosti samotného mostného objektu.



"Súčasťou stavebných prác bude vybúranie existujúcej nosnej konštrukcie a vybudovanie novej z vopred predpätých tyčových prefabrikátov so spriahujúcou doskou. Taktiež sa pristúpi k rekonštrukcii vozovky, ktorá bude pozostávať z vyrovnávky krytu a zo zriadenia obrusnej asfaltovej vrstvy, vrátane spojovacieho postreku a vodorovného dopravného značenia," dodáva SaÚC PSK. Ukončenie stavebných prác je naplánované na október tohto roka.