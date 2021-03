Liptovské mestá spustili čistenie ulíc po zimnej údržbe

Liptovský Mikuláš/Liptovský Hrádok 29. marca (TASR) – Mestá na Liptove spustili upratovanie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. V Liptovskom Mikuláši začali s čistením v centre mesta, postupne prechádzajú aj do mestských častí.



"V nasadení sú dva veľké cestné zametače, dva chodníkové zametače a jeden malý zametač s agresívnou kefou. Od posypového materiálu vyčistia ulice, chodníky, priestory pod lavičkami a pod smetnými košmi. Do terénu vyjdú aj naši zamestnanci, ktorí zabezpečia ručné čistenie niektorých ťažšie dostupných miest," vysvetlil Dušan Grešo z Verejnoprospešných služieb (VPS) Liptovský Mikuláš.



Zimu zhodnotil ako pomerne náročnú. Často sa vyskytli poľadovica aj opakované sneženie. Posypového materiálu použili viac, ako v predošlých sezónach. "Minuli sme vyše 700 ton štrku, ktorý je spolu s prachom a inými nečistotami potrebné z ciest a chodníkov odstrániť. Práce na čistení potrvajú zhruba do konca apríla," dodal Grešo. Obyvateľov požiadal o zhovievavosť, pracovníci VPS ani stroje podľa neho nemôžu byť vo všetkých lokalitách naraz.



Zimný posypový materiál a nečistoty z ciest v Liptovskom Hrádku odstraňujú zamestnanci odboru technických služieb mestského úradu. "K ručnému čisteniu chodníkov sa pridalo aj zametanie ciest prostredníctvom traktora s čistiacou kefou. V nedeľu (28. 3.) začalo ulice čistiť aj veľké zametacie vozidlo, ktoré si tradične objednávame od súkromnej firmy," povedal vedúci odboru technických služieb Roman Beňo.



Takéto zametanie sa podľa neho Beňa javí ako efektívne. "V skutočne krátkom čase vyčistíme od všetkých nečistôt veľké množstvo ulíc. Čistiace práce nám komplikujú jedine vozidlá stojace na kraji cesty. Občania by ich mali mať zaparkované vo dvoroch svojich rodinných domov," zdôraznil.