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Liptovské múzeum chystá slovenské a medzinárodné fotografické výstavy
Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9.00 h do 16.00 h počas pracovných dní.
Autor TASR
Ružomberok 5. augusta (TASR) - Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje štyri slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v auguste stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Slávnostné otvorenie štyroch výstav, ktoré predstavia to najlepšie zo súčasnej slovenskej aj medzinárodnej fotografickej tvorby, sa uskutoční v sobotu 8. augusta o 10.00 h v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.
Na vernisáži výstav sa stretnú účastníci 51. ročníka súťaže umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov, 13. ročníka medzinárodného Tatranského mapového okruhu (TAMAPO), výstavy fotografií členov Svazu českých fotografů a maďarských fotografov i výstavy Čarovné Slovensko, ktorá je reprezentačnou kolekciou fotografií členov Zväzu slovenských fotografov zachytávajúcou jedinečné prírodné i kultúrne krásy Slovenska.
„Keďže je naše múzeum z dôvodu rekonštrukcie dlhodobo zatvorené, sme radi, že môžeme aspoň na chvíľu opäť otvoriť jeho priestory verejnosti pri takom výnimočnom kultúrnom podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie s autormi, ktorí reprezentujú slovenskú fotografiu doma i v zahraničí,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9.00 h do 16.00 h počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15.00 h. Ostatné expozície múzea nebudú pre pokračujúcu rekonštrukciu sprístupnené.
Slávnostné otvorenie štyroch výstav, ktoré predstavia to najlepšie zo súčasnej slovenskej aj medzinárodnej fotografickej tvorby, sa uskutoční v sobotu 8. augusta o 10.00 h v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.
Na vernisáži výstav sa stretnú účastníci 51. ročníka súťaže umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov, 13. ročníka medzinárodného Tatranského mapového okruhu (TAMAPO), výstavy fotografií členov Svazu českých fotografů a maďarských fotografov i výstavy Čarovné Slovensko, ktorá je reprezentačnou kolekciou fotografií členov Zväzu slovenských fotografov zachytávajúcou jedinečné prírodné i kultúrne krásy Slovenska.
„Keďže je naše múzeum z dôvodu rekonštrukcie dlhodobo zatvorené, sme radi, že môžeme aspoň na chvíľu opäť otvoriť jeho priestory verejnosti pri takom výnimočnom kultúrnom podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie s autormi, ktorí reprezentujú slovenskú fotografiu doma i v zahraničí,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9.00 h do 16.00 h počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15.00 h. Ostatné expozície múzea nebudú pre pokračujúcu rekonštrukciu sprístupnené.