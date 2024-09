Ružomberok 10. septembra (TASR) - Liptovské múzeum dalo zreštaurovať obraz sv. Floriána z 19. storočia od neznámeho autora. Návštevníci ho budú môcť vidieť v sídelnej budove múzea v Ružomberku. Akademická maliarka a reštaurátorka diela Mária Ďuricová priblížila, že sa s ním v minulosti zaobchádzalo necitlivo.



Dielo pôvodne pochádza z kostola v obci Hubová. "Obraz nebol vypnutý na podráme a bol zrolovaný asi na desať častí. Zrejme lokálna požiadavka predchádzajúcej fary bola zrezať obraz v hornej časti do poloblúka, a tak ho umiestniť do rámu s poloblúkovou profiláciou. Tým sa stáva táto časť obrazu ťažko čitateľná - chýba časť hlavy sv. Floriána, vlajka aj mraky," zdôraznila Ďuricová.



Do zbierkového fondu Liptovského múzea dielo pribudlo v roku 2009. Zreštaurovať sa ho podarilo vďaka Fondu na podporu umenia.



Zbierkový fond múzea disponuje len malým množstvom sakrálnych veľkoformátových obrazov, svätý Florián je preto vzácnosťou. Požiadavka kurátora bola vrátiť obrazu pôvodný obdĺžnikový tvar. "Dva chýbajúce poloblúky v hornej časti sme pripevnili k novému plátnu po nalisovaní obrazu. V hornej časti, kde došlo v minulosti k najväčšej devastácii maľby, sa objavili len čiastočné fragmenty maľby. Reštaurátorka preto musela hľadať analógie s inými maľbami obrazov a plastík svätého Floriána z toho obdobia. Porovnávaním jednotlivých detailov vytvorila chýbajúce miesta," opísal kurátor Rastislav Molda z Liptovského múzea.



Výsledkom reštaurátorského zásahu je rehabilitácia diela, posilnenie jeho výtvarného, estetického aj historického charakteru. Na reštaurovanie čakajú ešte ďalšie dve diela z Hubovej.