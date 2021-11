Liptovské múzeum malo v lete dobrú návštevnosť, zhodnotil riaditeľ

Ružomberok 5. novembra (TASR) - Liptovské múzeum malo toto leto napriek viacerým obmedzujúcim okolnostiam pomerne slušnú návštevnosť. Pre TASR to zhodnotil jeho riaditeľ Michal Kovačic. Ako dodal, desať expozícií múzea v dvoch liptovských okresoch bolo cez leto otvorených prakticky každý deň. Najvyššiu návštevnosť dosiahlo Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, ktoré vygenerovalo približne 70 percent z výšky vybratého vstupného za celé Liptovské múzeum.



Najväčší stredoveký hrad na Liptove - Likava a archeoskanzen Liptovská Mara – Havránok sa na celkovej návštevnosti podieľali približne po desať percent. "Bohužiaľ, sme cez leto nemohli vôbec uskutočniť niektoré plánované akcie, prípadne ďalšie sa uskutočnili len v obmedzenom režime. Vo väčšej miere chýbali aj zahraniční turisti, najmä z Poľska a Českej republiky, ktorí tradične tvoria v letných mesiacoch asi 30 percent zo všetkých návštevníkov," priblížil Kovačic.



Na druhej strane múzeum zaznamenalo vyššiu mieru domácich klientov. Podľa riaditeľa to spôsobilo pravdepodobne rozhodnutie ľudí stráviť dovolenku na Slovensku a využívať domácu ponuku cestovného ruchu. "Zvýšenú návštevnosť našich expozícií oproti minulým rokom spôsobila tiež naša väčšia orientácia na mediálnu propagáciu našich aktivít, a to najmä prostredníctvom sociálnych sietí," zdôraznil.



Riaditeľ Liptovského múzea verí, že budúci rok budú môcť v podstatne väčšej miere využiť tvorivý potenciál zamestnancov múzea. Chcú sa opäť orientovať aj na aktivity zamerané najmä na rodiny s deťmi.