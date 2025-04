Liptovské múzeum odmieta obvinenia z týrania koňa

Pribylina 23. apríla (TASR) - Liptovské múzeum sa ohradzuje voči obvineniam z týrania koňa, ktoré sa šíria v mediálnom priestore v súvislosti so situáciou počas podujatia Veľká noc, ktorá nastala 20. apríla v skanzene v Pribyline. Múzeum podáva trestné oznámenie pre ohováranie, šírenie nepravdivých informácií a vedomé poškodzovanie reputácie. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.



Počas veľkonočného podujatia si Liptovské múzeum objednalo od súkromného majiteľa prevádzanie návštevníkov na konskom povoze v areáli skanzenu Pribylina. „V doobedňajších hodinách došlo k nečakanej situácii - kôň zapriahnutý do povozu náhle stratil rovnováhu a spadol. Príčinu tejto situácie pozná najlepšie majiteľ zvieraťa, ktorý v tom čase koníka viedol,“ uviedla Križková.



Ďalej priblížila, že viacerí návštevníci, ktorí boli svedkami udalosti, okamžite pomohli majiteľovi koňa - zviera bolo odpojené od povozu a postavené späť na nohy. Liptovské múzeum odmieta tvrdenia o tom, že by po páde na koni niekto sedel alebo ho bil. „Majiteľ sa následne rozhodol areál skanzenu opustiť, aby zaistil bezpečie koňa aj návštevníkov. Z dostupných informácií vyplýva, že po incidente bolo so zvieraťom zaobchádzané s maximálnou starostlivosťou, pokojom a rešpektom,“ spresnila marketingová manažérka.



Liptovské múzeum odmieta všetky obvinenia z týrania zvieraťa a považuje ich za poškodzovanie dobrého mena inštitúcie. Z tohto dôvodu podniká právne kroky, kde podáva trestné oznámenie.



Zároveň múzeum vyzýva všetkých, ktorí disponujú údajnými dôkazmi, aby ich poskytli príslušným orgánom činným v trestnom konaní. „V opačnom prípade ide len o účelové šírenie dezinformácií s cieľom očierniť dlhoročnú prácu a hodnoty, ktoré Liptovské múzeum reprezentuje. Inštitúcia bude aj naďalej napĺňať svoje poslanie - sprístupňovať verejnosti tradície, kultúrne dedičstvo a hodnoty, ktoré zahŕňajú aj rešpekt k prírode a zodpovedný prístup k živým tvorom,“ dodala Križková.