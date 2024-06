Liptovské múzeum pokračuje v reštaurovaní obrazov, pribudli ďalšie dva

Ružomberok 6. júna (TASR) - Liptovské múzeum v Ružomberku dokončilo dva grantové projekty z Fondu na podporu umenia, výsledkom sú zreštaurované obrazy. Prvým je dielo so sakrálnou tematikou identifikovaný ako Loretánske litánie, druhým obraz od neznámeho autora Dievčatko s ružičkou. TASR o tom vo štvrtok informoval marketingový manažér múzea Viktor Mydlo.



Olejomaľbu s vyobrazením 56 výjavov s figúrami a symbolmi, ktoré sú obrazovým spodobením Loretánskych litánií k Panne Márii, získalo múzeum ešte v roku 1930. Ide o závesný obraz datovaný až do 18. storočia a podľa dostupných informácií by mal pochádzať zo zaniknutého gotického rímsko-katolíckeho kostola v Liptovskej Anne. "Počas reštaurovania obrazu sa ukázalo, že dielo bolo v zlom stave, čo na prvý pohľad nebolo možné identifikovať. Obraz bol roztrhnutý na dve časti a priklincovaný na drevenú podložku. Viacero drobných vypadaných miest sťažovalo prácu reštaurátorky. Aj napriek týmto komplikáciám sa reštaurátorský zásah podarilo úspešne ukončiť," povedal kurátor zbierok múzea Rastislav Molda.



Druhým výtvarným dielom, ktoré podstúpilo reštaurátorský zásah, je závesný obraz svetskej tematiky Dievčatko s ružičkou. V zbierkach múzea sa nachádza od roku 1948 a až doposiaľ nebol kvalifikovane ošetrený. "Reštaurovanie ukázalo, že v minulosti sa na ňom robili nevhodné zásahy, ktoré spôsobili značné devastačné zmeny na obraze, strhli väčšinu detailov a spôsobili zmenu povrchov farebných vrstiev. O to náročnejší bol proces reštaurátorských prác a o to cennejší je súčasný výsledok," dodal kurátor. Obraz sa do múzea dostal vďaka priekupníkovi Pavlovi Okoličánymu, s ktorým múzeum v minulosti spolupracovalo a odkúpilo od neho množstvo zbierok.



Zreštaurované diela vystavia v priestoroch múzea, aby ich mohla vidieť aj návštevnícka verejnosť.