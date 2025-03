Liptovské múzeum prednáša o stavbách spod hladiny Liptovskej Mary

Ružomberok 3. marca (TASR) - Liptovské múzeum prináša prednášky o stavbách spod hladiny Liptovskej Mary. Prednášky sú pokračovaním cyklu Príbeh nášho múzea a prednášať ich bude historička Liptovského múzea Viera Kunová. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.



Cez dobovú fotodokumentáciu budú návštevníci spoznávať zanikajúce stavby, sledovať úsilie o ich zdokumentovanie a spoznávať ich príbeh. "Do tohto procesu totiž aktívne vstupovalo aj Liptovské múzeum. Z našich bohatých fondov použijeme fotografie, ktoré dokumentujú postupnú zmenu vybraných stavieb v priebehu času. Ich príbeh sa začal písať v dávnej minulosti, mal sa ukončiť so stúpaním hladiny priehrady. Niektoré dostali novú šancu na novom mieste, iné sú podrobne zdokumentované v archívoch. Spoločne poodkryjeme niektoré ich tajomstvá," priblížila Kunová.



Tradičné prednáškové trojdnie prináša tému, ktorá v tomto roku rezonuje o to viac, že od vzniku vodného diela uplynulo celé polstoročie. "Toto je prvé tohtoročné podujatie Liptovského múzea, ktorým sa zapájame do množstva spomienkových aktivít, organizovaných v rámci Roka Liptovskej Mary," dodal riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.



Prednášky sa uskutočnia 4. marca v sídelnej budove múzea v Ružomberku, 5. marca v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši a 6. marca v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 16.00 h.