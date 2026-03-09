< sekcia Regióny
Liptovské múzeum predstaví dvojicu architektov
Prednáška kurátorky Viery Kunovej priblíži životné osudy dvojice architektov, profesionálne pôsobenie i prínos pre verejný, kultúrny a odborný život svojej doby, presahujúci rámec regiónu.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš/Liptovský Hrádok 9. marca (TASR) - Liptovské múzeum pokračuje aj počas marca v prednáškovom cykle Príbeh nášho múzea. Tentoraz bude pozornosť venovaná dvom významným osobnostiam slovenskej architektúry, ktoré sú úzko späté s regiónom Liptova - Jánovi Burjanovi a Jánovi Palkovičovi. TASR o tom informovala marketingová manažérka múzea Slávka Križková.
Prednáška kurátorky Viery Kunovej priblíži životné osudy dvojice architektov, profesionálne pôsobenie i prínos pre verejný, kultúrny a odborný život svojej doby, presahujúci rámec regiónu. „Návštevníci sa dozvedia, čo o nich prezrádzajú zbierkové fondy Liptovského múzea. Na príklade vybraných stavieb, ktoré môžeme dodnes na Liptove obdivovať, budeme hľadať spoločné a rozdielne body ich profesionálnych aj osobných osudov,“ prezradila Kunová.
Prednášky sa uskutočnia v stredu 11. marca v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši a vo štvrtok 12. marca v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku so začiatkom vždy o 16.00 h.
